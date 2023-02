Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kräfteverhältnisse im Tauberbischofsheimer Gemeinderat bleiben gleich

Wahlen: Bis zur Sommerpause wird über die Unechte Teilortswahl entschieden

Tauberbischofsheim 06.02.2023 - 16:39 Uhr 2 Min.

Grund dafür war eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, nach der die Wahl von 2019 für ungültig erklärt und eine Neuwahl angesetzt werden musste (wir berichteten mehrfach). Die Wahlbeteiligung war, wie befürchtet, niedrig, an den politischen Kräfteverhältnissen im Gemeinderat hat sich nichts verändert.

Allerdings haben die Wählerinnen und Wähler den eigentlich erst für die regulären Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Mai 2024 erwarteten Generationswechsel in den Fraktionen zum Teil schon vorgezogen. Zwei der bisherigen Fraktionsvorsitzenden wurden nicht wiedergewählt, sie wären allerdings aus Altersgründen 2024 auch nicht mehr angetreten. Der neue Gemeinderat muss in dem einen Jahr, für das er gewählt ist, über eine neue Hauptsatzung für die Stadt beraten, damit die Wahlen künftig rechtssicher sind. Er wird dabei auch entscheiden, ob die unechte Teilortswahl beibehalten oder abgeschafft wird.

Die Klage einer Einwohnerin aus dem Teilort Impfingen hatte zu dieser Wahl außer der Reihe geführt. Sie sah ihren Ort unterrepräsentiert, die Gerichte gaben ihr Recht. Jetzt hat der größte Tauberbischofsheimer Stadtteil zwei Sitze im Gemeinderat, bisher war es nur einer. Teilorte, wie etwa Distelhausen mit rund 900 Einwohnern, haben aber nach wie vor nur einen Sitz - und könnten sich jetzt ebenfalls benachteiligt fühlen.

Die Wahlbeteiligung lag an diesem Sonntag bei 38 Prozent, nur gut 4000 der rund 10.700 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Bei der ungültigen Wahl 2019 waren es 59,8 Prozent gewesen. Die CDU hat trotz leichter Gewinne weiter 9 Sitze, die Bürgerliste 6, die Unabhängigen Freien Wähler (UFW) 4. Der Linken-Stadtrat hatte sich nicht zur Wahl gestellt. Der Teilort Impfingen wird jetzt durch eine Stadträtin von der CDU und einen Stadtrat von der UFW vertreten. Die Wahlbeteiligung war dort mit 36,18 Prozent noch etwas niedriger als im Stadtdurchschnitt.

Die Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim, Anette Schmidt, spricht von einer Wahl, »die wir uns nicht gewünscht haben«. Die Vorbereitung und die Umsetzung habe viele Mitarbeitende der Stadt enorm in Anspruch genommen. Und mit einem mittleren fünfstelligen Betrag hat die Wahl die Stadt auch einiges gekostet.

Für die niedrige Wahlbeteiligung sieht Schmidt gleich mehrere Gründe: Das Wetter mit Schneeregen den ganzen Tag, keine andere Wahl wie etwa die Europawahl gleichzeitig und - »die Akzeptanz war bei der Bevölkerung nicht so ganz da«. In der Stadt gab es dem Vernehmen nach ein gewisses Unverständnis, da ja in einem Jahr schon wieder gewählt wird. Das sieht auch der wiedergewählte Vorsitzende der CDU-Fraktion, Kurt Baumann, ähnlich: »Viele haben das nicht eingesehen.«Wobei er doch auf 50 Prozent Beteiligung gehofft hatte. Gerhard Baumann, wiedergewählter stellvertretender UFW-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister, sagt: »Es war den Wählern nicht zu vermitteln.«

Der neue Gemeinderat trifft sich Ende März zu seiner konstituierenden Sitzung. Bürgermeisterin Anette Schmidt hat sich als Ziel gesetzt, möglichst noch vor der Sommerpause eine neue Hauptsatzung zur Abstimmung zu stellen. In den Debatten darüber muss auch über das Wahlsystem entschieden werden. »Ich bin eigentlich eine Freundin der unechten Teilortswahl«, sagt Anette Schmidt. Allerdings sei es damit schon jetzt schwierig, eine rechtssichere Wahl hinzubekommen. »Das wird jetzt wirklich spannend.«

Die CDU in Tauberbischofsheim hat sich bisher immer für diese Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg, die alle Teilorte berücksichtigt, ausgesprochen. Aber auch der Fraktionsvorsitzende sagt: »Das müssen wir noch intensiver besprechen.« Die UFW ist sich einig: »Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß«, sagt Gerhard Baumann. Nach 50 Jahren Eingemeindung müsse man das abschaffen, um rechtssichere Wahlen zu ermöglichen. Und er sei auch ganz zuversichtlich, dass es dafür eine Mehrheit geben wird.

JÜRGEN BRAND