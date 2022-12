Kostenrahmen für BSZ Wertheim steht noch

Kreis-Bauprojekte: Neue Straßenmeisterei teurer als geplant

Main-Tauber-Kreis 01.12.2022 - 13:38 Uhr 1 Min.

WERTHEIM-BESTENHEID. Mit dem Bau neuer Parkflächen am bereits fertiggestellten Werkstattgebäude beginnen ab April die eigentlichen Sanierungsarbeiten des Beruflichen Schulzentrums Wertheim in Bestenheid (BSZ). Die Schadstoffsanierungen des Fachraumzentrums beginnen am 25. Mai. Die komplette Sanierung des Fachraumzentrums soll bis Anfang August kommenden Jahres abgeschlossen sein. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-03-08 --> Die Schadstoffsanierungen des Fachraumzentrums beginnen am 25. Mai. Die komplette Sanierung des Fachraumzentrums soll bis Anfang August kommenden Jahres abgeschlossen sein.Foto: Gunter Fritsch

Das Teilprojekt der Gesamtsanierung des BSZ wird auf insgesamt 38 Millionen Euro geschätzt. Die Baukosten für die komplette Sanierung des BSZ werden mit 46,5 Millionen Euro beziffert. Landrat Christoph Schauder gab in der Sitzung des Ausschusses den Kreisräten noch einmal einen Überblick über die Auftragsvergaben und erläuterte, wie sich die Baupreissteigerungen der vergangenen Jahre auf die Gesamtkosten nach derzeitigem Stand auswirken werden.

Mit den am Dienstag vergebenen Aufträgen für die Ausstattung der Elektrofachräume, die Estricharbeiten, die Bodenbelagsarbeiten,die Innenputz- und Innenmalerarbeiten und die Trockenbauarbeiten hat der Landkreis inzwischen mehr als 90 Prozent aller Aufträge der Gewerke für die Sanierung von Fachraumzentrum und Theoriegebäude vergeben. Die Gesamtausgaben für das Projekt belaufen sich nach derzeitigen Kostenschätzungen auf rund 36,2 Millionen Euro. Bei kalkulierten 38 Millionen Euro verbleibe also noch ein Puffer von rund 1,8 Millionen Euro für Baupreissteigerungen und "unvorhersehbare Ausgaben", gab sich Landrat Schauder zuversichtlich, dass der Kostenrahmen für dieses Teilprojekt am Wertheimer BSZ eingehalten werden könne.

Anders sieht es dagegen beim zweiten großen Bauprojekt des Landkreises aus, dem Neubau der Straßenmeisterei für den Nordkreis in Külsheim. Hier haben die aktuellen Baukosten, so zitierte der Landrat aus der Kostenaufstellung, das für den Neubau kalkulierte Budget von rund zwölf Millionen Euro bereits überschritten - und zwar um rund 596.000 Euro. Einen Großteil der Mehrkosten, das war die positive Nachricht von Christoph Schauder, könne aber durch einen Zuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in Höhe von rund 435.000 Euro bezahlt werden. Die fehlenden rund 161.000 Euro seien in den Haushalt 2023 eingestellt.

Im Herbst kommenden Jahres, so die Pläne, soll die Straßenmeisterei dann von Wertheim nach Külsheim umziehen. Der Winterdienst 2023/2024 soll dann schon vom neuen Standort aus erfolgen, schilderte der Landrat den ambitionierten Zeitplan.

