Kompostiert, verbrannt oder wiederverwertet: Das passiert mit dem Müll aus Main-Tauber

Verwaltungsausschuss: Der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs stellt die Abfallströme im Kreis vor

Main-Tauber-Kreis 12.05.2022 - 15:19 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

1469 Tonnen Sperrmüll sind vergangenes Jahr im Main-Tauber-Kreis auf Abruf abgefahren worden.

Einleitend hob Landrat Christoph Schauder stolz hervor, dass der Kreis trotz der Müllgebührenerhöhung am Jahresanfang noch immer weit unter dem Landesschnitt liegt. Die durchschnittliche Gebühr für einen Vier-Personen-Haushalt mit einer 60-Liter-Restmüll- und einer 80-Liter-Biotonne stieg im Main-Tauber-Kreis im Januar von 120 auf 136 Euro jährlich. In ganz Baden-Württemberg liegt der Schnitt bei 172 Euro, in den benachbarten Kreisen Neckar-Odenwald und Hohenlohe werden sogar über 200 Euro fällig.

Pro Kopf vergleichsweise wenig Müll

Auch bei der Pro-Kopf-Müllmenge bewegt sich der Main-Tauber-Kreis weit unter dem Landesdurchschnitt: 2020 produzierte ein Kreisbürger durchschnittlich 97 Kilogramm Haus- und Sperrmüll. Im ganzen Ländle waren es 146 Kilo. "Wir sind von der Abfallbilanz immer unter den Top 5 in Baden-Württemberg", betonte der Landrat mit Blick auf die Statistik von 2015 bis 2020. Die Rangliste für das vergangene Jahr lag noch nicht vor.

Der Restmüll landet nach der Leerung in der Kreismülldeponie in Wertheim-Dörlesberg, von wo er mit Lastern zum Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt transportiert wird. Im vergangenen Jahr sind knapp 11.300 Tonnen Hausmüll im Landkreis angefallen, die in Schweinfurt verbrannt werden, um dort Fernwärme und Strom zu produzieren. Scheckenbach erläuterte auch, dass von einer Tonne verbranntem Hausmüll noch 298 Kilo Restabfall in Form von Schlacke, Flugasche und Rauchreinigungssalzen übrig bleiben.

Der offenbar durch zahlreiche Ausmistaktionen im ersten Jahr der Corona-Pandemie angeschwollene Sperrmüllberg ist von 1784 Tonnen im Jahr 2020 auf 1469 Tonnen im Jahr 2021 geschrumpft. Auf Nachfrage aus dem Gremium gab der AWMT-Leiter an, dass vor der Pandemie im Schnitt 1600 bis 1700 Tonnen Sperrmüll angefallen seien. Auch der Sperrmüll wird verbrannt, allerdings im Würzburger Müllheizkraftwerk.

Freude über mehr Biomüll

Den Anstieg des Biomülls innerhalb eines Jahres um knapp 1000 Tonnen auf gut 14.000 Tonnen 2021 bezeichnete Scheckenbach als "Erfolgsgeschichte". Nun mag sich mancher fragen, warum ein Mehr an Müll hier ausnahmsweise positiv bewertet wird. Ganz einfach: Der Biomüll wird im Kompostwerk Würzburg zu Erden und Kompost verarbeitet, der dann wieder in Gärten und auf Feldern ausgebracht werden kann.

Rainer Moritz (Grüne) fragte, ob viele Fremdstoffe, wie etwa Plastik, in der Biotonne landen. Der AWMT-Betriebsleiter sprach von einer "verschwindend geringen Quote an Reklamationen". Die Müllautos sind mit einem Störstoffdetektor ausgerüstet, der prüft, wie rein der Biomüll in der Tonne ist. Befindet sich zu viel Abfall in der Biotonne, der dort nicht hineingehört, wird der Ladevorgang abgebrochen. Ein roter Aufkleber weist den Tonnenbesitzer darauf hin, dass er nachsortieren muss.

"Das hat sich bewährt und wird akzeptiert", berichtete Scheckenbach. Durch den Detektor sei sogar mal ein Schlüsselbund wieder aufgetaucht, den eine Oma im Biomüll verloren hatte, erzählte er. Die Frage von Jochen Flasbeck (FWV), ob sogar die Metallklammern von Teebeuteln vom Detektor entdeckt werden, verwies der Abfallwirtschaftsexperte ins Reich der Fabeln. Der Störstoffdetektor habe 32 Stufen und sei derzeit auf 16 gestellt. Übertreiben will man es mit der Feinfühligkeit dann auch wieder nicht.

Papier, Glas, Schrott und Verpackungsmüll im Gelben Sack werden von unterschiedlichen Firmen wiederverwertet. Die im vergangenen Jahr angefallenen gut 4100 Tonnen an Gelben Säcken - 2020 waren es noch knapp 5200 Tonnen - werden zu Alba Recycling in Walldürn, der laut Scheckenbach deutschlandweit größten Sortieranlage für Verpackungen, gebracht.

Tonne statt Gelber Sack?

Rainer Moritz würde die Gelben Säcke gern durch gelbe Tonnen ersetzen, was beim Landrat auf offene Ohren stieß. Auch er hält die Säcke nicht mehr für zeitgemäß. Wer nachts auf der Gasse schon mal bei Wind seinen Gelben Säcken nachgerannt sei, wisse, was er meine, so Schauder. Außerdem würde man bei einem Umstieg auf Tonnen Müll vermeiden, weil weniger Plastiksäcke produziert werden müssten, schob der Landrat nach.

Er verwies aber auch auf städtebauliche Probleme, gerade bei Mehrfamilien- und Hochhäusern, wo wenig Platz für weitere Tonnen vorhanden ist. Ab dem 1. Januar 2026 wolle man ein neues Format anbieten, doch das müsse erst mit allen 18 Städten und Gemeinden im Landkreis abgestimmt werden, betonte Schauder.

Sozialdemokrat Thomas Kraft warf in einem langen Redebeitrag die Frage auf, ob die niedrigen Müllgebühren vielleicht zu Lasten der Nachhaltigkeit gehen. Der Landrat verwies daraufhin noch einmal auf die gute Platzierung des Kreises in der Rangliste. Diese zeige, dass die Bürger verantwortungsbewusst mit dem Müll umgehen. Müllvermeidung hat laut dem Landrat "einen verdammt hohen Wert". Der Kreis wolle aber auch immer effektiver werden, deshalb werde man sich in den nächsten Jahren um die Recyclinghöfe kümmern, sagte Schauder.

Boris Dauber

Hintergrund: Windelkonzeption Die Anfang vorigen Jahres im Main-Tauber-Kreis eingeführte Windelkonzeption sieht vor, dass Haushalte mit Wickelkindern bis zum zweiten Geburtstag und solche mit pflegebedürftigen, inkontinenten Personen einen kostenlosen Müllsack pro Monat beantragen können. Alternativ bezuschusst der Landkreis den Kauf von Mehrwegwindeln einmalig mit bis zu maximal 120 Euro pro Kind. Die Leihgebühr für Windelsysteme sowie der Kauf gebrauchter Windeln wird ebenso erstattet. Nun stand im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags die Bewertung dieser freiwilligen Leistung an. Landrat Christoph Schauder bezeichnete die Windelkonzeption in der Sitzung am Mittwoch als gut. Sie stärke die Familienfreundlichkeit im Kreis und bewege sich mit Kosten von rund 127.000 Euro für das vergangene Jahr im zuvor festgelegten Rahmen. Dieser war auf jährlich 160.000 Euro festgelegt worden. Weil die Müllgebühren im Kreis ab Januar angehoben worden sind, steigt auch der Preis für die Windelsäcke pro Exemplar um einen Euro. Deshalb erwartet die Verwaltung, dass dieses Jahr rund 30.000 Euro mehr dafür einkalkuliert werden müssen, womit man aber immer noch im Kostenrahmen wäre. Ute Schindler-Neidlein (SPD) berichtete, dass junge Familien und solche mit zu pflegenden Personen sehr glücklich über die Unterstützung seien. "Wir werden von Nachbarlandkreisen darum beneidet", betonte sie. Die Sozialdemokratin schlug zudem vor, von Säcken auf Windeleimer umzusteigen. Landrat Schauder bezeichnete das als "perspektivisch sehr sinnvolle Option". Stefan Grimm (FWV) regte stattdessen ein Upgrade bestehender Restmülltonnen auf die nächsthöhere Größe an. "Dafür bräuchte man keine zusätzlichen Tonnen, weil sie da sind", betonte der Kreisrat aus Külsheim. Ludger Krug (FWV) plädierte dafür, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, weil die Windelsäcke-Bezieher im Zeitraum von einem Jahr bis zu dreimal ins Bürgerbüro kommen müsste, um die Säcke abzuholen. Der Landrat fand den Aufwand dafür allerdings überschaubar. Krug enthielt sich als einziger, während die anderen Kreisräte empfahlen, die Windelkonzeption auch 2023 fortzusetzen. (dau)