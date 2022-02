Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kommunalpolitik, Kunst und Fastnacht geprägt

Nachruf: Karl-Hans Hollenbach 74-jährig gestorben

Wertheim 25.02.2022 - 17:44 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hans-Karl Hollenbach ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Markenzeichen von »HKH«, wie der Hobbymaler seine Bilder signierte, waren seine Hüte und Kappen, die er bei jeder Gelegenheit trug. Hollenbach wurde am 5. Oktober 1947 in Wertheim geboren und er ist seiner Geburtsstadt bis zu seinem Tod treu geblieben.

Vom Lehrling zum Ingenieur

Nach dem Abschluss der Mittelschule absolvierte er ab 1964 eine Maurerlehre bei der Firma Wölfel, ehe er die Ingenieurschule in Würzburg besuchte. Sein guter Abschluss ermöglichte ihm anschließend ein Studium an der Universität Stuttgart in der Fachrichtung Bauingenieurwesen.

Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Bauingenieur bei einem Bauträger in Frankfurt, bevor er zu seiner Lehrfirma zurückkehrte und sich dort im Schlüsselfertigbau mit Planung, Statik und Bauleitung befasste. Nach einigen Jahren machte er sich mit einem eigenen Büro selbstständig und konnte vor zwei Jahren sein 30-jähriges Bestehen als Selbstständiger feiern.

In Vereinen und Altstadtbeirat

Nicht nur im Arbeitsleben engagierte sich Hollenbach bis zuletzt. Über 40 Jahre war er Mitglied bei der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW), wo er jahrelang dem Vorstand, eine Amtsperiode sogar als Oberwolf, angehörte. Er wirkte im großen Chor, in der Gruppe »Blau-Gold Abendfrieden« mit und regierte als Prinzenpaar 1983 mit seiner Ehefrau die Narren.

Kommunalpolitisch engagierte er sich bei den Freien Bürgern und brachte seine berufliche Expertise über 15 Jahre im Altstadtbeirat ein. Als Sprecher des Gremiums hielt er engen Kontakt zu den Bürgern und der Stadtverwaltung.

»Seine besondere Leidenschaft galt dabei der Weiterentwicklung der Altstadt unter Bewahrung des historischen Stadtbilds«, schreibt die Vereinigung in einem Nachruf. Engagiertes Mitglied war er zudem im Historischen Verein und dem Hochwasserverein.

Karl-Hans Hollenbach hinterlässt seine Frau Lina, geborene Steinmann, mit der erst nächstes Jahr das Fest der goldenen Hochzeit hätte feiern können, die beiden Söhne mit ihren Ehefrauen sowie drei Enkelkinder.

bDas Begräbnis ist am Donnerstag, 3. März, um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof in Wertheim.

riff

Hintergrund Hans-Karl Hollenbach ist gestorben. Foto (Archiv):