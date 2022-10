Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kommunale Gebäude sollen PV-Anlagen erhalten

Gemeinderat Kreuzwertheim: Besondere Kooperation mit den Stadtwerken Wertheim vereinbart

Kreuzwertheim 19.10.2022 - 16:37 Uhr 2 Min.

Einige kommunale Gebäude in Kreuzwertheim wie das Rathaus sollen künftig Photoltaikanlagen auf den Dächern erhalten. Abgewickelt werden soll das Ganze durch eine besondere Kooperation mit den Stadtwerken Wertheim. Foto: Birger-Daniel Grein

Nach Prüfung legte man fest, dass die Dächer von Rathaus Kreuzwertheim, dem Kreuzwertheimer Wasserwerk, den beiden Kindergärten in Kreuzwertheim sowie dem Kindergarten Röttbach mit PV-Modulen versehen werden sollen.

Das besondere alle Gebäude werden nicht selbst von der Marktgemeinde genutzt. Nutzer des Rathauses ist vor allem die Verwaltungsgemeinschaft, Träger der Kindergärten die Kirche und beim Wasserhäuschen die Stadtwerke als Betriebsführung.

Stadtwerke-Prokurist Axel Diehm stellte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses das Modell vor. Ziel sei es, so viel PV wie möglich auf kommunale Däche zu bringen ohne große Investition der Gemeinde. Eine Vermietung der Dächer für PV sei heute wegen der gesunkenen Einspeisevergütung nicht mehr interessant.

Daher entwickelte man folgendes Modell: Die Stadtwerke investieren und lassen die PV-Anlagen errichten. Der durch sie erzeugte Strom wird den Nutzern der Gebäude durch die Stadtwerke verkauft.

20-prozentiger Bonus

Für jede Kilowattstunde, die die Anlage erzeugt und die gleichzeitig im selben Gebäude verbraucht wird, zahlen die Stadtwerke der Marktgemeinde als Gebäudeeigentümer einen Bonus von 20 Prozent des aktuellen Strompreises aus. Die komplette Betreuung und Verwaltung der Anlagen übernehmen die Stadtwerke. Der Vertrag läuft mit diesen Bedingungen 20 Jahre. Nach dieser Zeit sei die Anlage abgeschrieben, und der Bonus werde auf 50 Prozent steigen, so Diehm.

Zur Auswahl der Gebäude erklärte Bürgermeister Klaus Thoma, bei Gebäuden ohne dauerhaften Verbrauch mache das Modell keinen Sinn.

Diehm erklärte auch Nachfrage, ein Batteriespeicher wäre für das Finanzmodell nicht wirtschaftlich.

Laut Kalkulation der Stadtwerke liegen die Eigenverbräuche, für die der Bonus gezahlt wird, beim Rathaus und Wasserwerk bei je etwa 15.000 kW/h im Jahr, beim Kindergarten Birkenstraße bei 10.000 kW/h, beim Kindergarten Turnplatzstraße bei etwa 8000 KW/h und beim Kindergarten Röttbach bei 2500 kW/h jeweils jährlich.

Rat Jan Klüpfel fragte, ob es nicht besser wäre, wenn die Marktgemeinde die Anlage selbst errichten lasse und betreibe. Thoma erklärte, dazu wären hohe Investitionskosten und laufende Kosten nötig.

Gemeinde als Betreiber

Die Gemeinde müsste den Strom an die Nutzer der Gebäude verkaufen. Geschäftsstellenleiter Andreas Drescher ergänzte, die Gemeinde gelte für die PV als Betreiber gewerblicher Art mit Umsatzsteuerpflicht. Er verwies auf den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, die genannten gemeindlichen Objekte mit PV-Anlagen auszustatten. Die Vertragsdetails mit den Stadtwerken wurden in der nichtöffentlichen Sitzung beraten.

Stadtwerkegeschäftsführer Thomas Beier betonte abschließend, dass das Modell für beide Seiten gut sei. Er freute sich über die Einigkeit beim Thema.

