Kommt »Friedwald light« in Bettingen?

Ortschaftsrat Bettingen: Neue Bestattungsarten auf dem Friedhof werden demnächst beantragt

Wertheim 24.07.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp zeigte verschiedene Fotos und Skizzen des Bettinger Friedhofs. Man würde gerne weitere Bestattungsmöglichkeiten ausweisen, so Tschöp. Dies hätte viele Anfragen und Einzelgespräche ergeben.

Der Wunsch war, nicht nur an Urnenbestattungen zu denken, sondern auch noch an die normale Sargbestattung. »Ohne, dass ein großer Pflegeaufwand damit verbunden ist«, so Tschöp.

Zwei mögliche Standorte

Er zeigte zwei mögliche Standorte für sogenannte Rasentiefgräber. Dort können Särge bestattet werden. Darüber wird Gras gepflanzt. Vom Ortschaftsrat wurde die Fläche am Eingang gleich rechts als die beste Stelle festgelegt. Dort ist noch ein Fundament vorhanden, das für kleinere Gedenksteine genutzt werden kann. Auch die Mauer könnte für eine Plakette dienen.

»Der Wunsch nach Namensnennung ist immer wieder da«, machte der Ortsvorsteher deutlich. Als zweite Bestattungsmöglichkeit sollen Urnenrasengräber angeboten werden. Für diese wurde ein freier Platz direkt an der Fläche am Kreuz ausgewählt. Gegenüber der Friedhofshalle könnte nach Ralf Tschöp ein »Friedwald light« entstehen. Zu den drei großen und zwei kleineren Bäumen sollen noch drei weitere gepflanzt werden.

Nach der Entscheidung zugunsten der Elsbeere, meinte Tschöp, die Bäume würden noch in diesem Herbst gepflanzt.

Man habe dort und direkt an der Fläche gegenüber sehr viel Platz für Urnenbestattungen.

In der Summe gebe es auch noch massig Platz für alle Sorten Sargbestattungen, ergänzte Tschöp.

