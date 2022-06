Körperverletzung nicht zu klären

We­gen »ge­rin­ger Schuld« hat das Wert­hei­mer Amts­ge­richt am Mitt­woch ein Ver­fah­ren ge­gen ei­nen 27-jäh­ri­gen Mann aus dem Main-Tau­ber-Kreis ein­ge­s­tellt. Die Ent­schei­dung sei nah am Frei­spruch, be­in­hal­te aber eben doch Restz­wei­fel, er­klär­te Rich­te­rin Ur­su­la Ham­mer in der Be­grün­dung am En­de ei­nes Pro­zes­ses, in dem der An­ge­klag­te sich hat­te we­gen ge­fähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Dieb­stahl ver­ant­wor­ten müs­sen.