Könige und Damen fallen in der Main-Tauber-Halle

Unterfränkische Einzelmeisterschaft: Ukrainische Frauen und Kinder sind die Überraschung des Schach-Turniers in Wertheim

Wertheim 22.04.2022 - 12:21 Uhr 3 Min.

Der Eindruck täuscht gewaltig: Die 71. Unterfränkischen Schachmeisterschaften sind beileibe kein Kinderspiel. Unter der Oberfläche toben stundenlange erbitterte Kämpfe. Foto: Michael Geringhoff Mehr Glamour gibt es nicht: Nach außen hin ist beim Schach nicht viel los. Foto: Michael Geringhoff Johannes Wambach (14) sucht sein Potenzial. Foto: Michael Geringhoff

»Schach ist viel mehr als das Spiel Schwarz gegen Weiß, da ist viel Drama, da kämpft jeder gegen den anderen aber auch gegen seine ganz eigenen Themen«, sagt Hans-Jörg Gies.

Zäher Gegner

Der 53-Jährige vom Schachklub Klingenberg ist Turnierleiter. Gies ist ein ruhiger, freundlicher Typ - und ganz sicher ein wirklich zäher Gegner am Schachbrett. »Eine ordentliche Partie braucht ihre Zeit«, sagt er. Normal seien um die vier Stunden, und in diesen Stunden tobten ganz unvorstellbare Kämpfe mit Anspannung bis kurz vorm Zerreißen.

»Es ist ein ganz unglaubliches Auf und Ab der Gefühlswelten, da spiele sich Dramen in fast jedem Zug ab«, sagt Gies. Wenn man die Figur gesetzt und losgelassen habe, dann gehe nichts mehr. Manchmal sei genau das der Moment, in dem man eigene Fehler entdecke. »Dann wird einem ganz heiß bis unter die Haarspitzen«. Schach könne auch ganz fürchterlich sein, sagt er. Die Konzentration müsse ungebrochen bleiben, die Außenwelt ausschließen, sich aber keinesfalls nur auf das Spielbrett konzentrieren. Gute Spieler beobachteten auch den Gegner sehr genau.

Ein unbedachter Seufzer des Gegenübers könne bedeuten, dass der einen eigenen Fehler ausgelesen habe, der die Partie zu seinen Ungunsten beenden könne. Einem der Spieler sei genau das, nur Stunden zuvor, passiert. »Hätte der Anton da besser aufgepasst ?«, urteilt Gies und lässt den Rest in der Luft hängen.

Schach mache keine Gefangenen, ein erfolgreicher Schachspieler brauche unbedingt ein Pokerface. Schach, das sei ganz unglaublich und auch unglaublich anstrengend.

Angriff in jeder Minute

Es sei Angriff in jeder Minute. Am Brett passiere gewaltige Aggression. »Schach ist das reine Kriegsspiel«, sagt Gies. Keiner der Spieler lebe seinen Alltag derart offensiv, aber alle seien sie kampferprobt und von hoher Resilienz. Und: »Alle sind wir ein bisschen seltsam, dabei aber total nett«, schmunzelt er. Jede Partie zehre die Spieler aus, das Gehirn verbrauche Unmengen an Energie, der Körper stehe permanent unter Adrenalin, Schach sei ein Leistungssport. »Eine ganze Turnierwoche - das ist alles, nur kein Urlaub«, so Gies.

Die meisten der Spieler nähmen sich für die Meisterschaften eine Woche frei. Manche Cracks schafften das auch ohne.. Der an Eins gesetzte internationale Meister Fabian Englert ziehe einen Turniertag durch, gehe dann als Fluglotse in die Spätschicht und kehre am Morgen voll konzentriert ans Brett zurück. Überflieger halt. Dass so einem keiner was kann - normalerweise ist das so.

Nur im Moment ist fast nichts normal, denn da sind zum Beispiel Spielerinnen wie Olga Babiy. Die Ukrainerin liegt mit Stand vom Freitag an Platz zwei des Turniers und kann durchaus auch Leuten wie Fabian Englert Partien abnehmen.

Eine ganze Reihe geflüchteter Frauen aus der Ukraine sind im Turnier - auch einige deren Kinder. Allesamt lehren sie die Lokalen das Fürchten - zumindest beeindrucken sie gewaltig.

Der jüngste Spieler Alexandr (6) ist ausnahmsweise von der Pflicht befreit, die Spielzüge mitzuschreiben - so weit ist er in der Schule noch nicht. »Aber der Alexandr hat hier auch schon gewonnen«, meint Turnierleiter Gies anerkennend.

»Mancher Spieler verzweifelt regelrecht, wenn er von so einem Kleinen hergeschlagen wird«, bestätigt Gies einen gewissen Frust bei den Kollegen. Das Schachspiel habe in der Ukraine einen ganz anderen Stellenwert, werde teilweise sogar in der Schule unterrichtet. »Hier bei uns im Verein sieht das so aus, dass die jungen Spieler für zwei Stunden zum Training kommen. Sie spielen Schach, dann ein bisschen Fußball, dann wieder Schach. In der Ukraine trainiert die Jugend fünf Stunden am Stück - manchmal sogar an fünf Tagen pro Woche«, erklärt Gies.

Furcht vor den Frauen

Bemerkenswert sei auch, dass so viele Frauen spielten. »Das ist bei uns nicht so«. Frauen spielten anders und auch auf andere Weise aggressiv. Als Gegner müsse man sie fürchten, sagt Gies. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Der Schach-Nachwuchs

Einer der jungen Lokalhelden bei den Meisterschaften ist Johannes Wambach (14) aus Erlenbach bei Marktheidenfeld.

Seine Schwester spielt aktuell und parallel bei den bayerischen Meisterschaften.

Eine aufstrebende Schachspieler-Dynastie könnte man sagen, auch der Papa der beiden Joungster ist ein exzellenter Spieler.

Zuerst einmal müsse man aus Spaß am Schach spielen, dann könne man gut werden.

»Manche stoßen irgendwann auch auf größeres eigenes Potenzial«, erklärt Johannes.

Für ihn sei es der Reiz,mit jeder Partie besser zu werden. »Mir macht es Spaß, wenn es komplizierter wird und ich länger überlegen muss«, schwärmt er. Und er ist ein Kämpfer. Wenn er ?nur die kleinste Chance auf Sieg ?sehe, dann wolle er es auskämpfen, gebe sich nicht mit einem Remis zufrieden. (Ge)