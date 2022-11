Knapp 29 Millionen Euro nur für Eingliederungshilfe im Main-Tauber-Kreis

Größter Aus­ga­be­pos­ten im So­zia­le­tat

Wertheim 24.11.2022 - 12:43 Uhr < 1 Min.

Wer im Rollstuhl sitzt, hat meist einen Schwerbehindertenausweis.

Main-Tauber-Kreis. Wie Sozialdezernentin Elisabeth Krug am Mittwoch im Sozialausschuss des Kreistags erläuterte, sind das bereits 50 Prozent des gesamten Sozialetats. Die Umsetzung des Bundesteilehabegesetzes beschäftigt die Verwaltung schon seit geraumer Zeit. Etwa 1000 Menschen aus allen Altersgruppen mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen, teilweise auch mit mehrfachen Behinderungen, haben einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, erläuterte sie die Hintergründe.

Welche Leistungen das konkret sind und was sie den Landkreis im Detail kosten, erläuterte Gabriele Hörnle vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) den Ausschussmitgliedern mit Zahlen und Daten für das Jahr 2021. So wendete der Landkreis beispielhaft etwa pro Leistungsberechtigtem jährlich rund 12.400 Euro auf, um Menschen mit Behinderungen in eigenen Wohnungen unterzubringen. Für sogenannte besondere Wohnformen, wie etwa die Heimunterbringung, waren es dagegen mit rund 35.800 Euro pro Leistungsempfänger deutlich mehr. Allerdings noch immer weniger als im gesamten Land Baden-Württemberg, wo pro Leistungsempfänger für die Unterbringung in besonderen Wohnformen knapp 38.000 Euro gezahlt wurden.

gufi