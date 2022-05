Knapp 2000 Flüchtlinge im Kreis Main-Tauber untergebracht

Ukraine-Krieg: Weitere 600 Unterkünfte geplant

MAIN-TAUBER-KREIS 31.05.2022

Dabei handele es sich, so Landratsamts-Pressesprecher Markus Moll auf Anfrage unseres Medienhauses, um Personen, die nicht zentral durch das Land Baden-Württemberg erfasst wurden (in der Regel in einer Erstaufnahmeeinrichtung), sondern die »direkt in einem Landkreis unterkommen«. Dies geschieht in Privatwohnungen oder der vorläufigen Unterbringung durch den Landkreis.

Mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind derzeit drei Unterkünfte des Landkreises belegt, davon zwei in Tauberbischofsheim. Diese sind mit 33 und 20 Personen belegt, heißt es aus dem Landratsamt weiter. In Gerlachsheim (Lauda-Königshofen) befindet sich eine weitere Unterkunft, die mit 27 Personen belegt ist. 23 Personen aus der Ukraine sind zudem in einzelnen Wohnungen in Städten und Gemeinden des Landkreises untergekommen. In den Unterkünften des Landkreises stehen noch 62 freie Plätze zur Verfügung, heißt es weiter.

Der Landkreis will weiteren Platz für 600 Menschen schaffen, kündigte Markus Moll an. Dazu werden derzeit Gespräche mit Kommunen geführt und entsprechende Vorbereitungen getroffen. In Lauda-Königshofen stehe ein Gebäude mit 48 Plätzen unmittelbar vor der Bezugsfertigkeit. In Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Wittighausen und Grünsfeld liefen noch Gespräche, beziehungsweise sei mit ersten Arbeiten begonnen worden, so der Sprecher weiter.

