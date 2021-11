Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Knaller aus Talentwerkstätten und orientierungslose Personen

Kabarett-Soloprogramm: Ludger Wilhelm in der Wertheimer Aula Alte Steige - Letzte Vorstellung in Münster geplant

Wertheim 15.11.2021 - 10:13 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Feines Kabarett: Ludger Wilhelm preist in der Wertheimer Aula Alte Steige den "Meinungsverstärker" an.

Der Kunstverein Convenartis hatte den Kabarettisten schon mehrfach als Teil des Duos »Die Buschtrommel« zu Gast.

Wie er zu Beginn verriet, handelte es sich in Wertheim um seinen letzten »Auslandsauftritt«.

Im heimischen Münster beendet der 66-Jährige demnächst mit einer letzten Vorstellung seine Bühnenkarriere. Er wird mehr schreiben, zwei Bücher sind in Arbeit.

Wilhelm schlüpfte mithilfe einiger Requisiten in verschiedene Rollen. Als Professor für Theorie und Praxis des Kabaretts propagierte er in Anzug und Seidenschal: »Ich will die Kleinkunstform Kabarett zu großer Kunst machen.«

Beißholz statt Anästhesie

Das Gesundheitssystem nahm Wilhelm als Kassenpatient unter die Lupe. Statt Anästhesie gäbe es bald nur noch ein Beißholz. Und dass über 70-Jährige keine Medikamente mehr bekämen, sei doch gut. So sterbe man eines natürlichen Todes.

Als talentierter Verkäufer pries der Kabarettist in einer Art Teleshopping abstruse Dinge als »Knaller« aus »Talentwerkstätten« an, darunter einen Baseball-Schläger als »Meinungsverstärker« und folienbeschichtetes Klopapier für den dauerhaften Gebrauch.

Querdenker als »orientierungslose Personen«, die wie »der Ochs vorm Berg« stehen, sorgten laut Reporter Wilhelm dafür, dass manche vom Glauben abfallen, aber die Leute müssten erst das Denken lernen, bevor sie querdenken könnten. Als Ruhrpottler im Jogginganzug aus »Satäng« erzählte er stolz von seiner tiefergelegten Stoßstange und beschwor, dass es früher weder Umwelt, noch Klima oder Ernährung gab. Und als Soldat habe er in Afghanistan viel Zeit gehabt, aber die Frauen hätten gefehlt. Richtig bitter wurde es, als er die Entscheidung von Oberst Klein zur Bombardierung eines Tanklasters in Kundus anprangerte, die zum Tod von über 100 Zivilisten geführt hatte. Der Pilot sei in der Psychiatrie, der Oberst befördert worden.

»Einen Augenblick Platz nehmen« sei im Wartezimmer dehnbar und habe dort bei seinem letzten Arztbesuch zu gegenseitigen Diagnosen und sogar zu einer Entbindung geführt.

Was die neue Regierung bringe, sei klar: Sieben Jahre auf ein neues Auto warten und keine Südfrüchte mehr. Und ein Kanzler mit Nanohaut, an dem sogar Wireless- und Cum-Ex-Skandal abperlten.

»Unglaubliche Ohnmacht«

»Unglaubliche Ohnmacht und Fassungslosigkeit« löse das alles bei ihm aus. »Was kann man da noch machen?« Ludger Wilhelm meint »lächerlich machen«, und so verabschiedete er sich mit einer Parodie auf den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, den er rufen ließ: »Das schleit nach Lache!«

pefs