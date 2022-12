Klinik ist gewappnet für Strom- und Gasausfall

Energiesicherheit: Einsparpotenziale sind in modernem Gebäude begren zt - Leistungsfähige Notversorgung ist vorgeschrieben

Wertheim 28.12.2022 - 19:23 Uhr 2 Min.

In den Operationssälen der Rotkreuzklinik - hier bei einer Besichtigungstour für Kinder - kann es ohne Strom schnell lebensgefährlich für Patienten werden. Archivfoto: Peter Riffenach Bei Stromausfall sorgen zwei Notstromgeneratoren in der Rotkreuzklinik für die Absicherung. Foto: Birger-Daniel Grein

Krankenhausdirektorin Cornelia Krause und der Technische Leiter Jürgen Dosch geben im Gespräch mit unserem Medienhaus Einblicke in die Notfallversorgung. Die Klinik hat 170 Betten und rund 350 Mitarbeiter. Ihren Stromverbrauch im Jahr 2021 beziffert Dosch auf 1,4 Millionen Kilowattstunden (kWh), dies entspricht 350 Haushalten mit durchschnittlich 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Beim Gas waren es 3,7 Millionen Kilowattstunden, so viel wie circa 180 Haushalte mit durchschnittlich 20.000 Kilowattstunden.

Gasbetrieben, aber Alternativen

Für die Wärmeversorgung nutzt die Klinik ein Niedertemperaturgerät, ein Brennwertgerät und ein Blockheizkraftwerk (BHKW) - allesamt gasbetrieben, wie die Verantwortlichen erklären. Das Blockheizkraftwerk erzeugt auch Strom. Die Lüftungsanlagen verfügten über eine Wärmerückgewinnung. Die Wärmeversorgung könne bei Lieferproblemen aus dem Gasnetz auch mit Heizöl betrieben werden. Dafür gebe es entsprechende Reserven.

Über eine Photovoltaikanlage verfügt das Klinikum bislang nicht. Laut Krause gebe es zwar generelle Überlegungen im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Rechnung einer Installation, aber keine konkreten Planungen.

Von den rechtlichen Vorgaben der Energieeinsparung seien Krankenhäuser ausgenommen, erklärt Krause. »Bei der Patientenversorgung sind auch keine Einsparungen möglich.« Man könne dort die Temperatur nicht runterregeln. Dies gelte für alle Stationen und Funktionsbereiche.

Jeder könne aber etwas dazu beitragen, Energie zu sparen. So seien die Mitarbeiter bedacht, Licht tagsüber und in nicht genutzten Räumen auszuschalten und in ungenutzten Räumen die Heizung herunterzudrehen. »Wie auch in privaten Haushalten.« Es komme zudem oft vor, dass man das Licht in den langen Gängen des Verwaltungsbereichs ausgeschaltet lasse.

Krause betont aber auch, in vielen Bereichen müsse das Licht für die Wegesicherheit leuchten, um Unfallgefahren zu senken. »Überall wo Patienten unterwegs sind, müssen wir ausreichende Lichtverhältnisse bieten.« Wegen des Unfallschutzes müsse auch der Parkplatz beleuchtet werden, ergänzt Dosch. Laut Cornelia Krause lässt sich die Lichtstärke in vielen Räumen des modernen Neubau steuern. Dosch: »Wir habe schon einen energieeffizienten Bau, da ist das Einsparpotenzial begrenzt.« In Büroräumen versuche man, Heizkosten einzusparen, sagt Krause.

Bei einem Ausfall des Stromnetzes ist die Versorgungssicherheit der Klinik weiter gewährleistet: Bei Stromausfall springen zwei Dieselaggregate mit 315 und 630 Kilovoltampere sogenannter »Scheinleistung« an und sorgen für eine autarke Notstromversorgung, erklärt Techniker Dosch. Über die Anlagen können alle wichtigen Stromkreise im Haus versorgt werden. »Der medizinische Regelbetrieb ist damit möglich«, sagen Dosch und Krause.

Die Motoren der Aggregate sind laut Dosch vorgewärmt: Sie stellen die Versorgung innerhalb von 15 Sekunden her. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, seien alle wichtigen medizinischen Geräte mit einer internen unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet. Auch die EDV verfüge über eine solche. Laut gesetzlicher Vorgabe müssen die Notstromgeneratoren mit dem eingelagerten Treibstoff mindestens 24 Stunden durchgehend die Versorgung sicherstellen können. »Ich vermute, wir schaffen sogar zwei Tage«, sagt Dosch.

Nach diesen sei man aber auf eine externe Treibstofflieferung für Generatoren und Heizung angewiesen. Den Zeitraum, für den der Diesel reicht, schätzt Dosch auf Basis des Verbrauchs bei Tests der Generatoren. Alle vier Wochen müssen sie laufen, um ihre einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Zum Testzeitpunkt laufe der Klinikbetrieb aber nicht unter Volllast.

Einen Stromausfall, bei dem die Aggregate anspringen mussten, habe es in den sechs Jahren Klinikbetrieb noch nicht gegeben, sagt Dosch. Zur Sicherheit ist das Krankenhaus über eine eigene, doppelte Transformatorenstation ans Stromnetz angeschlossen. Das Schlimmste, was bisher passiert sei: Sogenannte »Netzwischer«, Spannungseinbrüche im Stromnetz, die aber nur Sekundenbruchteile anhielten.

BIRGER-DANIEL GREIN