Klimaschutzpartner unterzeichnen Sponsorenvereinbarung

Umwelt: Kooperationsvertrag verlängert - Bürger können beim Lenkungskreis Klimaschutz Main-Tauber jederzeit mitwirken

MAIN-TAUBER-KREIS 09.11.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Über die Verlängerung der Sponsoringvereinbarung zwischen der Landkreisverwaltung, seiner Energieagentur sowie der Initiative "Klimaschutz Main-Tauber" freuten sich stellvertretend Volker Hofmann (Überlandwerk Schäftersheim), Peter Vogel (Sparkasse Tauberfranken), Paul Gehrig (Stadtwerk Tauberfranken), Landrat Christoph Schauder, Eric Schuh (Stadtwerke Wertheim), Tilmann Fabig (Volksbank Main-Tauber eG) und Ursula Mühleck (Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung). Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Nadine Hofmann

Nach der gemeinsamen Lenkungskreissitzung »Klimaschutz Main-Tauber« kamen die Vertreter der Stadtwerk Tauberfranken GmbH, der Stadtwerke Wertheim GmbH, der Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG sowie der Sparkasse Tauberfranken und der Volksbank Main-Tauber eG zusammen, um Weiteres zu besprechen.

Leuchtturmprojekte

Der Kreistag hat das integrierte Klimaschutzkonzept für den Main-Tauber-Kreis im Juli 2018 verabschiedet, um die Energiewende im Kreis weiter voranzubringen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis weiter. Im Rahmen des Konzepts wurden auch die Leuchtturmprojekte »Energieeffizienz« und »Solarinitiative« beschlossen. Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH habe durch die Unterstützung der Sponsoren, die in der Initiative ›Klimaschutz Main-Tauber‹ zusammenwirken, in den vergangenen Jahren viele Informationsveranstaltungen und Projekte zu den ausgewählten Leuchtturmprojekten anbieten und umsetzen können, betont Landrat Christoph Schauder.

Vertrag seit 2019

Als Grundlage für die Zusammenarbeit wurde 2019 eine Sponsorenvereinbarung zwischen dem Main-Tauber-Kreis, der Stadtwerk Tauberfranken GmbH, der Stadtwerke Wertheim GmbH, der Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG, den Volksbanken Main-Tauber und Vorbach-Tauber, der Sparkasse Tauberfranken und dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis mit seiner Energieagentur Main-Tauber-Kreis unterzeichnet. Die beiden Volksbanken haben inzwischen fusioniert, heißt es weiter.

Im Leuchtturmprojekt »Solarinitiative« geht es um das Thema Energieerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen auf Dächern. Die gewonnene Energie kann dann beispielsweise auch für die nachhaltige Mobilität genutzt werden. Im Rahmen des Leuchtturmprojekts »Energieeffizienz« sollen energetische Maßnahmen in und an öffentlichen sowie privaten Gebäuden angegangen werden. »Die Potenziale bei der Steigerung der Energieeffizienz sind enorm. Den Großteil des Verbrauchs machen Heizung und Warmwasser aus. Durch energetische Sanierungen können große Energiemengen und somit auch CO2 eingespart werden«, erläutert Dezernentin Ursula Mühleck.

Mit der Initiative »Klimaschutz Main-Tauber« sind in diesem Jahr zudem zwei Imagefilme gedreht worden. In den Kurzfilmen zu den beiden Leuchtturmprojekten »Energieeffizienz« und »Solarinitiative« aus dem Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises stellen sich der Landkreis mit seiner Energieagentur sowie der Sponsorenkreis vor.

Im Film präsentieren die Klimaschutzpartner ihre Unterstützungsmöglichkeiten für Bürger des Main-Tauber-Kreises. Die beiden Filme stehen auf dem Youtube-Kanal Landratsamt Main-Tauber-Kreis, auf der Website des Landratsamts unter https://www.main-tauber-kreis.de/klimaschutzkonzept sowie auf der Website der Energieagentur unter https://www.ea-main-tauber-kreis.de zur Verfügung. Auf beiden Seiten gibt es weiterführende Informationen zum Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises.

Die Veranstaltungen und die Ergebnisse der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH werden den Sponsoren und auch dem Lenkungskreis Klimaschutz Main-Tauber zweimal jährlich in Form einer Informationsveranstaltung präsentiert. Bürger, die im Lenkungskreis mitwirken möchten, wenden sich an die Energieagentur unter Tel. 0 93 41 82 58 13 oder per Mail an: energieagentur@main-tauber-kreis.de wenden.

el