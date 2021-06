Kleintierzuchtverein: So geht es nach dem Brand am 2. Juni in Bestenheid weiter

Vorsitzender: Bei Feuer noch Glück gehabt - Zwei Hütten zerstört

André Holdschuh, er ist Vorsitzender der Kleintierzüchter steht mitten in der Brandstelle. Nach dem Feuerwehrgroßeinsatz Anfang Juni sindnoch längst nicht alle Fragen geklärt. Foto: Geringhoff

"Zum Glück waren drei Vereinsmitglieder auf dem Gelände, als das Feuer ausbrach", sagt der Vorsitzende André Holdschuh (35). Bemerkt hätten allerdings auch die drei den Brand erst in dem Moment, als Flammen aus der ersten Hütte herausgeschlagen seien. Dann sei das geschehen, was in solchen Fällen nicht selten geschehe: "Zwei hatten kein Handy, einer keinen Empfang", erklärt der Vorsitzende. Aus einem Nachbarhaus heraus war dann die Feuerwehr gerufen worden.

Lob für die Feuerwehr

"Die sind wirklich schnell hier gewesen", lobt Holdschuh. Die Wehren aus Wertheim, mehreren Ortschaften und Kreuzwertheim waren alarmiert worden, auch aus Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim wurde Hilfe angefordert, um mit Tanklöschfahrzeugen ein drohendes Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald zu verhindern. Löschwasser hatte vom Hydranten in einer nahen Wohnstraße herangeführt werden können, auch aus einem oberhalb der Brandstelle gelegenen Gewässer.

Die Verkehrsbehinderungen von und zum Wartberg waren zum Teil erheblich, auch weil weger derzeit wegen laufender Bauarbeiten in der Edward-Uihlein-Straße die Zufahrt über die Stadt nicht möglich ist. Eigentlich habe man durchaus noch Glück gehabt, sagt der Vorsitzende der Kleintierzüchter ungeachtet dessen, dass eine der Vereinshütten komplett niedergebrannt ist und eine weitere so stark beschädigt wurde, dass man sie nun wird abreißen müssen. Vermutlich habe ein elektrisches Gerät das Feuer in der fast 50 Jahre alten Holzhütte ausgelöst, die fast sofort im Vollbrand gestanden habe.

Technischer Defekt vermutet

"Polizei und Feuerwehr vermuten einen technischen Defekt", sagt Holdschuh. Auf der Verlustliste stehen neben den Gebäuden und der Einrichtung auch ein gutes Dutzend Hasen und Hühner, die im Feuer umgekommen sind. Die genaue Schadenshöhe soll ein Sachverständiger der Versicherung ermitteln, zur Schadensregulierung gebe es derzeit allerdings noch Unklarheiten. "Da müssen wir mal sehen", sagt Holdschuh.

Er will jetzt erst einmal nach vorn schauen. Dem Verein mit rund 60 Mitgliedern gehe es in Folge der Coronakrise finanziell schlecht. Pandemiebedingt sei die Vereinsgaststätte - sie ist neben den Mitgliedsbeiträgen die einzige Einnahmequelle - seit geraumer Zeit geschlossen. Ab Samstag soll wieder geöffnet werden. "Ich hoffe, es kommen möglichst viele Leute. Wir können es echt brauchen", betont Holdschuh.

