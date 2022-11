Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kleineren Wertstoffhof in Boxtal geschaffen

Mobiles Rathaus vor Ort: Erdhaufen am Sportplatz kommen weg

Freudenberg 10.11.2022 - 10:58 Uhr < 1 Min.

Erdhaufen am Sportplatz: Ortschaftsrat Horst Schwind fragte nach, wann nachgefragt, wann die Erdhaufen am Sportplatz endlich entfernt werden. Die liegen schon lange dort und sind vielen ein Dorn im Auge. Sie sollen bis Ende des Jahres 2022 vom Landkreis beseitigt werden, erfuhr man von Ortsvorsteher Rolf Döhner, der sich darum kümmern will.

Neuer Grüngutcontainer: Hubert Hennig bemängelte, dass es beim neuen Grüngutcontainer am Bauhof schwierig sei, den Grünschnitt einzubringen. Im Rahmen des Umbaus des Bauhofs wurde inzwischen ein kleiner Wertstoffhof geschaffen. Der Grüngutcontainer sei nun etwas kleiner, war von Bauhofleiter Stefan Zöller zu erfahren. Dies habe den Vorteil, dass man eine Tür beim Container öffnen könne. Zudem gibt es eine Leiter zum Hochsteigen und Reinwerfen.

Unechte Teilortswahl: Die unechte Teilortswahl war auch ein Thema in Boxtal. Hierzu gibt es eine klare Rechtsprechung, so Hennig. Ein rechtssicheres Verfahren seit wichtig für die nächste Wahl. Nicht geplant sei, die unechte Teilortswahl aufzulösen.

Verlegung L 2310: Roger Henning freute sich, dass man jüngst hier einen »Meilenstein« geschafft habe. Dies bedeute noch lange nicht, dass die Bagger rollten. Vor ein paar Wochen wurde die neue Trasse aufgegraben, um nach historischen Funden zu suchen, nun werde sie wieder rekultiviert.

gher