Kleiner Klebestreifen an der Tür führt in Wertheim zu großem Streit

Amtsgericht: Aufbrausender Angeklagter lässt sich am Mittwoch nur schwer zur Ruhe bringen - Bewährungsstrafe

Wertheim 26.01.2023 - 12:20 Uhr 2 Min.

Der 32-jährige Täter und sein Opfer hatten zur Tatzeit in einer Not-Wohngemeinschaft an der Bestenheider Landstraße gelebt. Das Stück Klebefilm hatte den Beklagten in Rage gebracht.

Mit einem wütenden »Was soll das?« hat er sich dann laut Staatsanwaltschaft an den Mitbewohner gewandt, habe ihn als »Hurensohn«, »Idiot« und »Bastard« beschimpft, gewürgt, mit einem Messer bedroht und ihm anschließend einen Fausthieb versetzt.

Der beklagte Altenpflegerhelfer bestritt am Mittwoch vor dem Amtsgericht Wertheim die gravierenden Punkte aus der Anklageschrift. Beide hätten sie sich gegenseitig am Hals gepackt, ein Messer sei nie im Spiel gewesen, und geschlagen habe er das Opfer auch nicht. Stattdessen habe er aufgefordert: »Hör' auf, ich bin auf Bewährung«.

Druckmale am Hals

Dass er auf Bewährung ist, hatte der Angeklagte auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei immer wieder betont, während die Beamten Abschürfungen und Druckmale am Hals des Opfers dokumentiert hatten. Der Angeklagte lieferte allerdings noch während der Verhandlung den ein oder anderen Hinweis darauf, dass seine »Lunte« kurz sein dürfte, immer wieder kommentierte er die Einlassungen des Opfers abwertend: »Märchen, die der junge Mann da erzählt. Das macht mich einfach sauer«. Auch am Tatort sei es schwierig gewesen, den immer wieder Aufbrausenden im Griff zu halten, schilderte ein als Zeuge geladener Polizist. Das 23-jährige Opfer, der Mann, lebt mittlerweile in Tauberbischofsheim, hatte die Tat als höchst aggressiv und bedrohlich erlebt. Der fragliche Tesa-Streifen habe dabei schon seit Tagen an der Tür geklebt. Das spätere Opfer hatte dem Täter demnach etwas Geld geliehen, es mit dem Klebefilm an dessen Tür befestigt.

Beim Streit sei der Täter in das Zimmer des Opfers eingedrungen, habe es beschimpft gegen die Wand gedrückt, gewürgt. Der Streit habe sich über Minuten zwischen dem Zimmer und der Küche hingezogen. Ein dort liegendes Küchenmesser habe der Täter ihm an den Hals gehalten, ihn auch leicht damit verletzt und gedroht: »Ich bring' dich um«.

In Folge der Traumatisierung hat der in sich gekehrte 23-Jährige dann zunächst einige Zeit in der Psychiatrie verbracht. Allemal an den Messereinsatz - die Polizei hatte keine Schnittwunde dokumentiert - haben der Staats- und auch der Rechtsanwalt des Beklagten nicht geglaubt. Auch gab es unauflösbare Ungereimtheiten, die Dauer der Attacke zu bestimmen - auch den angeblichen Faustschlag.

Die drängende Befragung hatte das ehedem sensible Opfer erkennbar unter psychischen Druck gebracht, so dass Richterin Ursula Hammer den Anklagevertreter und die Verteidigung auf ein Wort ins Nebenzimmer bat. Dort hatte man offenbar über die rechtliche Einschätzung und ein mögliches Strafmaß für den Täter gesprochen - all das mit dem Ziel, das Opfer nicht noch weiter unter psychischen Druck zu bringen.

Das Opfer wurde anschließend aus dem Zeugenstand entlassen. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Täter eine fünfmonatige Freiheitsstrafe, die als letzte Warnung noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der Täteranwalt folgte dem Antrag und betonte dabei seinerseits noch einmal den bedrückend nichtigen Anlass, der seinen Mandanten zu Gewalt hatte greifen lassen. Das Gericht verurteilte den mittlerweile mehrere 100 Kilometer entfernt lebenden Täter zu vier Monaten Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind. Noch im Saal nahm die Verteidigung das Urteil an - es ist damit rechtskräftig.

Ge