"Kleine, feine" Geburtstagsparty: Freudenbergs Seepark ist jetzt 40

Feierlichkeiten: Mit einem Fest erinnert die Stadt an das Ende des Kiesabbaus und die Übernahme des Geländes

Im Jahr 1965 entstanden dieses Bilder von Badegästen im damals so genannten Baggersee Viel Spaß hatten die Kleinen bei der Zaubervorführung von Bennini alias Benjamin Krull aus Boxtal "Unplugged Project" begeisterte die Besucher am Samstagabend

"Es war uns wichtig, den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern", begründete Henning schon am frühen Samstagmorgen den Jubiläumstermin, der dem einen oder anderen "an den Haaren herbeigezogen" vorkam. Ihm sei bewusst, dass es den Badesee schon sehr viel länger gibt, aber tatsächlich sei vor 40 Jahren erst das Gelände offiziell an die Stadt übergeben worden.

Areal mit 40 Hektar

Und was auf dem 40 Hektar großen Areal entstanden ist, können die Besucher auf einer Geopunkt-Tafel nachlesen, die der Bürgermeister an der Einfahrt zum Parkplatz B als Startschuss für das Fest enthüllte. Neben der Freudenburg, der Laurentiuskapelle und der ehemaligen Flachsdarre in Ebenheid sei das der vierte Geopunkt, den man zusammen mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erarbeitet habe. "In Kürze werden auch die 'Hohen Steine' in Boxtal zum Geopunkt", so Hennig, der anschließend mit einigen Begleitern zur Rundwanderung um das Seeparkgelände aufbrach.

Nachdem sich am Vormittag der Besuch wegen der kühlen Witterung in Grenzen hielt, nahmen mit der Wetterbesserung am Nachmittag deutlich mehr Gäste das Angebot an, bei freiem Eintritt in den Badesee einzutauchen. Vor allem die Kleinsten standen Schlange, um sich von Zauberer Bennini alias Benjamin Krull aus Boxtal ein Ballontier machen zu lassen. Außerdem ließen sie sich von ihm bei seiner Show verzaubern. So fing er beispielsweise die Schreie der Kinder in einem Karton ein, die sich am Ende zu Bonbons verwandelt hatten. Mit staunenden Augen verfolgten die Kinder, wie aus verschiedenfarbigen Getränken im Mund des Zauberers zu bunten Tüchern wurden. Auch wenn die Kleinen glaubte, den Trick erkannt zu haben, schaffte Bennini es immer wieder, sie in Erstaunen zu versetzen.

Rundgang für Naturfreunde

Während die Kinder sich verzaubern ließen, nutzten die Erwachsenen die Gelegenheit zu einem Rundgang durch das Gelände des Seepark-Campingplatzes oder zu einer rund 90-minütigen naturkundlichen Wanderung mit Armin Becher, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Main-Wildbach. Knapp 15 Teilnehmern erklärte er auf anschauliche und humorvolle Art, welche Pflanzen entlang des Weges um Surf- und Angelsee wachsen. "Ich werde in freier Natur künftig keinen Hunger mehr leiden, denn ich weiß jetzt, wie die wilde Möhre aussieht", zog der Bürgermeister eine Erkenntnis aus dem Rundgang.

Gut unterhalten wurden die zahlreichen Besucher auch am Abend von der Band "Unplugged Project". Nach 553 Tagen und rund 20 abgesagten bereits fest gebuchten Auftrittsterminen freuten sich die Musiker um Leadsänger Kai Rauch und Pianist Manuel Harter, die die Gruppe 2012 gründeten, sichtlich über diese Auftrittsmöglichkeit. Eingeladen waren zur Abendveranstaltung über 120 Ehrenamtliche, unter anderem aus Schulen und Kindergärten, Blaulichtorganisationen sowie verschiedenen Helferkreisen, die sich in der Pandemiezeit für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. "Ohne sie wären wir nicht so gut durch diese schwierige Zeit gekommen", war Henning überzeugt. "Wer gibt, muss künftig stärker wahrgenommen werden als derjenige, der nur nimmt", forderte der Bürgermeister, dass in Zukunft das Ehrenamt einen größeren Stellenwert erhalten muss.

"Viel Weitsicht bewiesen"

Einig waren sich Henning und Angela Bumm in der Beurteilung der drei Vorgänger des Bürgermeisters: "Valentin Kern, in dessen Amtszeit der Kiesabbau erfolgte, Wolfgang Heinzelmann, der die Rekultivierungsvereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen hat, und Heinz Hofmann, der die Weiterentwicklung des Geländes vorantrieb, haben viel Weitsicht bewiesen." Hoch erfreut war Henning auch über die Spende des Unternehmens zum Jubiläum. Die Gesellschafterin und Mitgeschäftsführer Matthias Scholz hatten zwei Fußballtore für den Bolzplatz im Badesee im Wert von über 3000 Euro mitgebracht, die Scholz und Henning mit einem Elfmeterschießen einweihten.

Peter Riffenach

Hintergrund Geschichte: Seeparkgelände In den 1960er Jahren baut die Firma Weber aus Bürgstadt am heutigen Freizeitgelände Kies ab und kultiviert die abgebauten Flächen wieder. So entsteht zunächst der Badesee, den man damals noch Baggersee nannte. Gefüllt wurde er von zahlreichen Quellzuflüssen aus den nahegelegenen Höhen des Odenwalds, die für einen ständigen langsamen Wasseraustausch sorgen. Ab 1965 kann in dem Baggersee zunächst auf eigene Gefahr gebadet werden, während der offizielle Badebetrieb erst 1968 mit dem Verkauf der ersten Eintrittskarten aufgenommen wird. Auf Anregung benachbarter DLRG-Gruppen wurde bereits zwei Jahre vorher ein Stützpunkt der DLRG in Freudenberg gegründet, der in erster Linie die Aufsicht am Baggersee übernahm. Ab 1978 beginnt der Ausbau des 50 Hektar großen Freizeitgeländes und es entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft des Badesees der Freizeitsee mit einer Fläche von 17 Hektar. Bedingt durch die Geländestruktur ist er in drei Zonen unterteilt. Im Hauptteil ist unter bestimmten Voraussetzungen das Angeln erlaubt. Der südöstliche Abschnitt kann mit einer Tageskarte von Wassersportlern genutzt werden und im Nordosten befindet sich ein Vogelschutzgebiet. 1981 übergibt die Firma Weber das Gelände offiziell an die Stadt. Das Restaurant-Café "Badesee" ist das gastronomische Ziel im Seepark und 1985 siedelt sich der Campingplatz "Seecamping" im Seepark an. Im Jahr 1987 wird die Anglerhütte vom ASV Freudenberg am Freizeitsee errichtet. Neben dem Angelsportverein und der DLRG siedelten sich noch der Tennisclub und der Schützenverein Freudenberg sowie etwas entfernt von den Seen der SC Freudenberg auf dem Seeparkgelände an. riff