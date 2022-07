Klassik und Moderne im Schlosspark Kreuzwertheim

Sommerkonzert: Mehr als 400 Musikliebhaber erleben stimmungsvolle Stunden in wunderschönem Ambiente

Kreuzwertheim 18.07.2022 - 15:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"SaxoString" nennt sich das Oktett unter Leitung von Christoph Arz, das bei seinem Auftritt im Schlosspark von fünf Lernenden aus der Musikschule verstörkt wurde "SaxoString" nennt sich das Oktett unter Leitung von Christoph Arz, das bei seinem Auftritt im Schlosspark von fünf Lernenden aus der Musikschule verstörkt wurde Den krönenden udn stimmungsvollen Abschluss übernahm das Bronnbacher Bläserenesemble unter der Leitung von Regina Oetzel Über 400 Zuhörer genossen die Stimmung und die gute Musik im Kreuzwertheimer Schlosspark In kurzer Zeit hat sich die Musikschulband trotz Lockdown ein respektables Repertoire erarbeitet. In kurzer Zeit hat sich die Musikschulband trotz Lockdown ein respektables Repertoire erarbeitet. In kurzer Zeit hat sich die Musikschulband trotz Lockdown ein respektables Repertoire erarbeitet. "SaxoString" nennt sich das Oktett unter Leitung von Christoph Arz, das bei seinem Auftritt im Schlosspark von fünf Lernenden aus der Musikschule verstörkt wurde Über 400 Zuhörer genossen die Stimmung und die gute Musik im Kreuzwertheimer Schlosspark Bläserquintett plus unter der Leitung von Jo Krimmm übernahm den Auftakt zur Sommerkonzert. Bläserquintett plus unter der Leitung von Jo Krimmm übernahm den Auftakt zur Sommerkonzert. Erst kurze Zeit lebt Olha Shevchenko aus der Ukraine in Kreuzwertheim und begeisterte mit ihrem gesanglichen Talent Erst kurze Zeit lebt Olha Shevchenko aus der Ukraine in Kreuzwertheim und begeisterte mit ihrem gesanglichen Talent

Am Sonntag lud der Musizierkreis Kreuzwertheim, unterstützt vom Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, zum Sommerkonzert in den Kreuzwertheimer Schlosspark ein, und mehr als 400 restlos begeisterte Musikliebhaber kamen und erlebten drei stimmungsvolle Stunden in »fürstlicher Umgebung«.

»Schön, dass Ihr alle da seid«, freute sich Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, über die vielen Konzertbesucher, die natürlich nicht nur gekommen waren, um die Musikdarbietungen zu hören, sondern auch, um sich in Ruhe in dem Schlosspark umzusehen, der sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Seit mehr als 20 Jahren gebe es sehr enge Kontakte zwischen dem Musizierkreis und dem Fürstenhaus, das in unregelmäßigen Abständen den Park für Konzerte des Vereins zur Verfügung stellt, waren sich die Schirmherrin und die Vorsitzende Silvia Klee einig.

Es sei gelungen, neben hoffnungsvollen Talenten der Musikschule auch einige erfahrene Ensembles aus der Region zu gewinnen, die sich bereit erklärt hätten, Lernende des Musizierkreises zu integrieren, freute sich Klee. So ergab sich eine illustere Liste mit knapp 40 Mitwirkenden, die mit viel Engagement ein buntes Programm von der Klassik bis zur Moderne präsentierten und dafür vom Publikum mit viel Beifall belohnt wurden. In der Moderation wechselten sich Jo Krimm, Bianca Schütz und Musikschulleiter Kurt Sitterli ab.

Den Auftakt übernahmen Krimm und das von ihm geleitete Bläserquintett, in das fünf Klarinetten- und Saxofonschüler integriert wurden. Neben dem Prélude aus dem »Te Deum«, dem bekanntesten Werk von Marc Antoine Charpentier, präsentierte das Ensemble gekonnt den Elton-John-Klassiker »Can you feel the love tonight« und das Spiritual »Michael row the boat ashore«.

Ausgezeichnete Solisten

Dass der Musizierkreis auch mit ausgezeichneten Solisten aufwarten kann, stellten die Saxofonistin Paula Dreßler und danach die Sängerin Lara Selg eindrucksvoll unter Beweis. Dreßler spielte mit ihrem Lehrer Klaus Bühre »The Jazz Police« von Gordon Goodwin und Selg interpretierte den Bruno-Mars-Hot »Leave the Door open«.

Vor zwei Jahren gründeten einige talentierte Schüler auf Anregung der Lehrerin Julia Farch die Musikschulband. Allerdings musste der Probebetrieb aufgrund des Lockdowns nach ersten hoffnungsvollen Anfängen eingestellt werden. Erst seit wenigen Monaten ist das gemeinsame Musizieren wieder erlaubt, und was sie innerhalb dieser kurzen Zeit einstudiert hatten, zeigten die Musiker um ihre Frontsängerin Resi Kuhn, die fünf aktuelle Hits im Repertoire haben.

Mit viel Beifall bedacht wurden auch die Darbietungen des Oktetts Saxo-String, das verstärkt durch fünf Lernende aus Kreuzwertheim unter ihrem Leiter Christoph Arz eine bunte Mischung aus Klassik und Moderne präsentierte.

Mit dabei auch der Titel »Hiking« aus der Feder von Arz. Erst vor kurzem ist Olha Shevchenko aus der Ukraine mit ihrer Tochter Kyra nach Deutschland geflohen und hat eine neue Heimat in Kreuzwertheim gefunden.

Seit einige Zeit erhält die Sängerin Gesangsunterricht beim Musizierkreis und bewies eindrucksvoll ihr Talent mit dem Titel »Cry me a river« und einer ukrainischen Volksweise. Den wohlklingenden Abschluss des Abends Bronnbacher Bläserensemble unter der Leitung von Regina Oetzel, die in der Klosterkirche auch die Orgel spielt.

Ursprünglich gegründet zur musikalischen Begleitung von Gottesdiensten hat sich das Septett um die beiden Sängerinnen Sonja Miranda-Martinez und Bianca Schütz in letzter Zeit ihr Repertoire um modernere Stücke erweitert, die sie unter anderem bei der langen Klosternacht bereits mit großem Erfolg präsentiert haben.

Am Sonntag erhielten sie auch in Kreuzwertheim verdienten lang anhaltenden Beifall.

cWeitere Fotos und ein Video unter https://www.main-echo.de

PETER RIFFENACH