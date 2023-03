Klassik, Pop und Rock in der Eichwald-Grundschule Rauenberg präsentiert

Städtische Musikschule Freudenberg: Ortsvorsteher Siegbert Weis zeichnet Sieger beim Wettbewerb "Jugend musiziert" aus

Freudenberg 07.03.2023 - 12:54 Uhr < 1 Min.

Beim großen Finale des Vorspiels der städtischen Musikschule Freudenberg stimmten alle Kinder und Erwachsenen, die beim Konzert mitwirkten, "Mrs. Robinson" an. Foto: Birger-Daniel Grein

Eine ganze Reihe junger Musikerinnen und Musiker feierte am Nachmittag auch ihre gelungene Auftrittspremiere. Erstmals präsentierten sich Zoe Bundschuh (Klavier), Johann Weimer (Schlagzeug), Lisa Berberich und Felicitas Weis (Gitarrenduo), Anna Schwesinger (Klavier), Linus Eckert (Blockflöte) und Emil Schumacher (Bariton) dem Publikum.

Zu hören gab es auch erfahrene junge Musiker. So präsentierten sich Yannis Zipprich am Alt-Saxofon, Angelina Thielen an der Gitarre, Timo Carl am Keyboard und Henrick Friesen am Schlagzeug sowie Marie Friesen am Klavier.

Es gab im Rahmen des Vorspiels auch Ehrungen. Alle Geehrten präsentierten Ausschnitte aus ihrem Programm. Die Ehrung übernahm Rauenbergs Ortsvorsteher Siegbert Weis im Namen von Stadt und Bürgermeister Roger Henning. Weis zeichnete die beiden diesjährigen Sieger der Musikschule Freudenberg beim Wettbewerb »Jugend musiziert« im Bereich Schlagzeug, Jakob Eckert aus Mondfeld und Lasse Wölfelschneider aus Rauenberg, mit dem Schüler- und Jugendpreis der Stadt aus.

Außerdem ehrte er Andrea Hager (Marrandro) für ihre Erfolge. Zu hören war mit Sängerin Melissa Hasenfuß zudem eine deutschlandweit bekannte junge Musikerin der Schule.

Auch die Erwachsenen Schüler zeigten ihr Können. Zu hören gab es mit Gitarren und Gesang die Erwachsenen Andrea Schweda, Lilia Hapke und Lilli Schlemm, die zusammen mit Musiklehrer Korn auftraten.

Zum großen Finale spielte der Gitarrenkurs der Erwachsenen »Mrs. Robinson« von Simon und Garfunkel. Alle weiteren Mitwirkenden sowie die Gäste stimmten mit ein.

Das musikalische Spektrum reichte am Nachmittag von Klassik über Pop bis zum Rock.

