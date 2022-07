Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klares Bekenntnis zu Europa

Partnerschaftsjubiläen: Stadt feiert mit Huntingdon/Godmanchester und Csobánka - Taplin: »Ich bin ein Wertheimer«

Wertheim 29.07.2022 - 16:00 Uhr 2 Min.

Partnerschaftsverträge erneuert: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mit seinen Kollegen David Cole, Jozsef Völgyes und Richard Taplin (von links).

Rund 30 Gäste aus der Partnerschaftsfamilie waren angereist: die Bürgermeister der Jubiläumsstädte, Vertreter der Stadtverwaltungen, der Partnerschaftsvereine sowie Bürger und Ehrenbürger. Auch der ungarische Generalkonsul András Iszák und der Kommandant des Patenschiffes Tender Main, Martin Paul Rose, waren gekommen.

Der Oberbürgermeister gab einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Partnerschaften und erinnerte an Jugendfestivals, Wirtschaftswochen und Weihnachtsmärkte, die man neben vielen gegenseitigen Besuchen gemeinsam ausgerichtet habe. Dadurch seien die Partnerschaften lebendig geblieben. «Ich möchte mehr Europa«, so das Bekenntnis von Herrera Torrez angesichts der aktuellen politischen Lage.

Die scheinbar völlige Selbstverständlichkeit des Miteinanders in Europa stoße gerade an ihre Grenzen. Freundschaft trage dazu bei, Grenzen zu überwinden, auch wenn es um nationale Abschottung gehe. Deshalb müsse man auch in den Partnerschaften die Anstrengungen intensivieren und die jungen Menschen mit einbeziehen. Die Mitgliedsstaaten der EU könnten sich eigenständig entwickeln, die Grundprinzipien Europas müssten gewahrt bleiben. Wenn der Dialog versage, sprächen die Waffen.

József Völgyes, Bürgermeister von Csobánka, erinnerte an die mehr als 1300 Menschen, die 1946 aus seinem Ort vertrieben wurden und von denen fast 670 im Wertheimer Stadtteil Bestenheid landeten. Stürme tobten momentan in der Welt, durch gegenseitiges Kennenlernen könnten Feindseligkeiten überwunden werden.

Sehr poetisch zeigte er am Bild des Baumes die Entwicklung der Partnerschaft auf. Das 1992 gepflanzte Bäumchen sei ein Baum mit starkem Stamm geworden. Die Wurzeln, die Erinnerungen, müssten gepflegt werden, damit der Stamm - wir alle - stärker werden könne. Die Blätter seien die jungen Leute, die die Traditionen fortsetzen können. Neue, frische Kraft wünschte sich Völgyes. Man müsse die jungen Leute in den Prozess mit einbeziehen.

Der Bürgermeister von Huntingdon, David Cole, stellte den Begriff Hoffnung in den Vordergrund. Er habe Hoffnung, dass durch miteinander Sprechen auch die nächsten Generationen Freunde sein können. Das wolle er, der nach der Unterzeichnung des Vertrages geboren sei, in Wertheim tun. Die Wichtigkeit der persönlichen Beziehungen stellte Godmanchesters Bürgermeister Richard Taplin heraus. Diese müsse man pflegen, auch um den schleichenden Kriegswahnsinn einzudämmen. »Ich bin ein Wertheimer«, sagte er und bekam dafür viel Applaus.

Die Partnerschaftsurkunden wurden im Anschluss feierlich erneuert und unterschrieben. Die Bürgermeister und die Partnerschaftsvereine tauschten Gastgeschenke aus. Dabei war auch Mauricette Roussel für den Verein aus Salon-de-Provence. Die Anwesenden trugen sich in das Goldene Buch ein und bekamen als Erinnerung eine Kopie der Urkunden und eine Tasse mit den Daten des Jubiläums.

Posthum überreichte der Oberbürgermeister die Stadtmedaille in Bronze für den langjährigen Vorsitzenden der »Huntingdon & Godmanchester Twinning Association« (Partnerschaftsverein) Malcolm Lyons, der im März dieses Jahres plötzlich verstorben war. Dessen Nachfolger David Brown nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Partnerschaftsjubiläen 40 Jahre Huntingdon und Godmanchester (Großbritannien): Im April 1981 haben die damaligen Bürgermeister James I. Jackson aus Huntingdon und Oberbürgermeister Karl Josef Scheuermann aus Wertheim die Partnerschaft zwischen den beiden Städten angebahnt. Die beiden benachbarten englischen Gemeinden wurden bis 1982 gemeinsam verwaltet, sind inzwischen eigenständig und führen die Partnerschaft weiter. 30 Jahre Csobánka (Ungarn): Bürgermeister Janos Kajtor und Oberbürgermeister Stefan Gläser gründeten im Juli 1992 die Partnerschaft der Städte Wertheim und Csobánka. Viele Wertheimerinnen und Wertheimer haben ihre familiären Wurzeln im ungarischen Csobánka. Seit 1989 besteht eine Partnerschaft zum benachbarten Szentendre. PeFS