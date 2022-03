Kita-Fachkräfte im Main-Tauber-Kreis immer öfter überlastet

Kirchliches Netzwerk gibt Empfehlungen

Naturkindgruppe für Kita Bettingen?

Zu dieser Einschätzung kommt das kirchliche Kita-Netzwerk in einem Schreiben zur Qualitätssicherung in den Einrichtungen. Die Folgen können spürbar sein: Immer häufiger legten vor allem Kita-Leitungen ihre Leitung nieder oder kündigten gleich ganz.

Wie kann die Qualität der Arbeit der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen (Kita) im Main-Tauber-Kreis auch in Zukunft sichergestellt werden? Mit dieser Frage befasst sich ein Arbeitspapier, das das kirchliche Kita-Netzwerk im Landkreis erarbeitet und jüngst den Kommunen und dem Landkreis hat zusammenkommen lassen. Wilfried Frank, Fachberater der Caritas für die Kitas im Main-Tauber-Kreis, zog kürzlich im Jugendhilfeausschuss des Landkreises ein alarmierendes Fazit: Fachkräfte müssten in Zukunft spürbar entlastet werden, um »weitere Kündigungen und damit Angebotskürzungen« zu verhindern.

Ziel des Arbeitspapiers ist es, die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern bei veränderten Rahmenbedingungen zu verbessern. Frank sprach davon, dass es vor allem bei den Leitungen in den Kindertagesstätten immer öfter zu einer Überlastung des Personals komme. Allein 13 Fachkräfte haben deshalb ihre Kita-Leitung bereits beendet, nennt er Zahlen aus dem Main-Tauber-Kreis. Zwei Leiterinnen haben bis Sommer ihre Tätigkeit ganz gekündigt.

Die Empfehlungen des kirchlichen Kita-Netzwerks im Main-Tauber-Kreis umfassen fünf zentrale Aufgabenbereiche in der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher. Besondere Herausforderungen ergeben sich dabei vor allem aus einem sich in den vergangenen Jahren immer schneller wandelnden Kita-Alltag. Frank nannte gestiegene Geburtenzahlen, die in den Einrichtungen zu »vollen und zusätzlichen Gruppen« geführt haben. »Teilweise wurden Höchstgrenzen für die Aufnahme von Kindern eingeführt«, schilderte der Fachberater eine notwendige Reaktion auf diese Entwicklung. Gleichzeitig gebe es Wartelisten in manchen Kindertageseinrichtungen.

Zusätzliche Herausforderungen

Veränderte Öffnungszeiten (Stichwort: Ganztagsgruppen), verschiedene Gruppenformen, zusätzliche Förderprogramme, die Inklusion von Kindern mit Behinderungen, aber auch der deutlich gestiegene Beratungsbedarf der Eltern sind weitere Herausforderungen, die die Kindertagesstätten zu bewältigen haben. »Unsere Fachkräfte leisten erhebliche Erziehungsberatung gegenüber den Eltern«, fasste Wilfried Frank zusammen. In den Einrichtungen gebe es inzwischen »sehr viele Kinder mit Behinderungen, die so gut wie möglich betreut werden müssen«, so der Fachberater weiter. Die Schlussfolgerungen daraus, die er für den Kita-Alltag zog, dürften sich in erster Linie auf das Personal auswirken: So müsse es in den Einrichtungen »sowohl eine quantitative als auch qualitative Bedarfsplanung« geben. Anders formuliert: Um auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen möglichst gut zu unterstützen, braucht es bei kleineren Gruppen nicht nur mehr, sondern auch für diese Herausforderungen gut ausgebildetes Personal.

Zugleich spricht sich das Netzwerk der katholischen und evangelischen Kindertageseinrichtungsträger im Landkreis für eine veränderte Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher aus. So müsse die Ausbildung in Praxis- und Unterrichtsphasen in planbaren Blöcken über das Kita-Jahr verteilt gegliedert werden. Zugleich dürfe es während der Ausbildungszeit keine Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel geben. Für die Leiterinnen und Leiter der Kindertagesstätten sieht das »Gute-Kita-Gesetz« des Bundes, das Ende 2019 in den Ländern umgesetzt wurde, lediglich sechs Stunden für Leitungsarbeit als Basis vor, plus zwei weitere Stunden je Gruppe.

Angesichts »bereits existierender und steigender Anforderungen an die Kita-Leitungen« empfiehlt das Netzwerk, abweichend von diesen gesetzlichen Vorgaben für Leitungsaufgaben, zu einer »einheitlichen und angemessenen Empfehlung« über die Leitungszeit für alle Einrichtungen zu kommen. Grundlage seiner Berechnung sollen dabei »ein pauschales Stundenkontingent« pro Gruppe, die Anzahl der Mitarbeitenden und die Zahl der verschiedenen Altersgruppen in der Einrichtung sein. Einrichtungs- und trägerspezifische Gegebenheiten vor Ort müssten zu zeitlichen Zuschlägen für die Leitungsarbeit auf den so errechneten Grundsockel führen.

Hauswirtschaftskräfte

Für Kitas mit Ganztagesbetreuung und warmes Mittagessen empfiehlt das kirchliche Kita-Netzwerk im Main-Tauber-Kreis zusätzlich die Einstellung von Hauswirtschaftskräften, die sich stundenweise um die Verköstigung der Kinder kümmern sollen. Diese Aufgaben müssten derzeit oft von Erzieherinnen mit erledigt werden, was auch zu einer Verletzung der Aufsichtspflicht während dieser Zeiten führen könne.

Weil in den Einrichtungen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam gefördert werden sollen, reichen aus Sicht des kirchlichen Kita-Netzwerkes die hierfür gewährten zeitlichen Fallpauschalen pro Woche nicht aus. Es brauche vielmehr am bedarfsbezogene Hilfeleistungen, die sich am Förderbedarf jedes einzelnen Kindes orientierten, heißt es in den Empfehlungen weiter.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Kirchliches Kita-Netzwerk Die Zuständigkeit für die Betreuungsangebote in Krippen, klassischen Kindergärten und Horteinrichtungen liegt im Main-Tauber-Kreis in der Verantwortung der Städte und Gemeinden. Wobei die eigentliche Betreuung in den Einrichtungen unterschiedlich organisiert ist. Im Landkreis arbeiten die Kommunen, wenn sie keine eigenen Einrichtungen vorhalten, für ihre Bedarfsplanung regelmäßig mit den Trägern der evangelischen oder katholischen Kirche zusammen oder haben ihnen diese Aufgabe vollständig übertragen. Im kirchlichen Kita-Netzwerk im Main-Tauber-Kreis haben sich die beiden Konfessionen zusammengeschlossen, um aktuelle Entwicklungen in den verschiedenen Angebotsformen fachlich zu begleiten. Mitglieder des Netzwerkes sind die kirchlichen Fachberater, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der jeweiligen Kindertagesstätten, Vertreter der Dekanate, des Caritasverbandes und der Diakonie. Von den insgesamt 125 Kindertagesstätten (Kita) im Landkreis befinden sich 88 in kirchlicher Trägerschaft. Zehn Städte und Gemeinden betreiben insgesamt 29 kommunale Angebote. In fünf Kommunen sind zusätzlich frei Träger der Jugendhilfe mit der Trägerschaft beauftragt. Bei diesen acht Kitas handelt sich vor allem um Waldkindergärten. gufi