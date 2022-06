Platzprobleme: Kita Bettingen erhält Bauwagen

Wertheim 29.06.2022

In der kommunalen Kindertagesstätte in Bettingen wird es keine "Naturgruppe" mit 20 Plätzen für Kinder ab drei Jahren geben. Es haben zu wenige Eltern Interesse an einer solchen Gruppe. Foto: Gunter Fritsch

Das teilte Uwe Schlör-Kempf, bei der Stadt für die Kindergärten zuständig, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen mit. Zudem soll in einem Gruppenraum mehr Platz geschaffen werden, in dem die derzeit noch dort befindliche zweite Ebene ausgebaut wird, hieß es weiter. Hintergrund der jetzigen Erweiterungsplanungen ist der gescheiterte Versuch, für die Kita Bettingen eine Naturgruppe einzurichten, die sich dann allerdings abseits von der eigentlichen Einrichtung auf einem anderen Grundstück befunden hätte. Die Naturgruppe sollte bis zu 20 Kindern Platz bieten. Bis zum letzten Anmeldetag am 4. März lagen für diese Gruppe allerdings lediglich vier Anmeldungen vor, so Schlör-Kempf. Elf Anmeldungen hätte es bedurft, um das Projekt zu verwirklichen. Der Bauwagen soll voraussichtlich im Oktober aufgestellt werden. Vorher seien noch einige technische und personelle Fragen abzuklären, erläuterte Uwe Schlör-Kempf.

