Wertheimer Kita-Beiträge sollen ab 2023 steigen

Familienpass mildert Kosten

Wertheim 08.11.2022 - 11:35 Uhr 3 Min.

Foto: Gunter Fritsch

Der Gemeinderat wird über die geplante Erhöhung allerdings erneut beraten, nachdem im Ausschuss angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten Bedenken gegen die für 2023 geplante Erhöhung laut geworden waren. Während sich Songrit Breuninger (Freie Bürger) grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Beiträge aussprach, enthielten sich die drei Mitglieder der SPD im Ausschuss ihrer Stimme. SPD-Fraktionschef Patrick Schönig hatte zuvor deutlich gemacht, dass man noch in der Fraktion über die geplante Erhöhung beraten wolle. Angesichts der Tatsache, dass alles für die Bürger teurer werde, könne man der Verwaltungsvorlage so nicht zustimmen.

Die CDU, die ursprünglich auch signalisiert hatte, dem Vorschlag der Verwaltung nicht zustimmen zu können, votierte schließlich doch geschlossen für die Erhöhungsempfehlung an den Gemeinderat. Fraktionsvorsitzender Axel Wältz machte deutlich, dass man im Gemeinderat dann nur unter der Prämisse zustimmen könne, wenn die steigenden Kosten - auch für das Essen in den Kindertagesstätten, dessen Kosten noch gar nicht festgelegt worden sind - mit entsprechenden Veränderungen des Familienpasses aufgefangen werden.

Eltern zahlen 1,5 Millionen

Im Ergebnis bedeutet die geplante Erhöhung für alle Kindertageseinrichtungen in Wertheim zusammen allerdings lediglich Mehreinnahmen von rund 54.000 Euro pro Jahr. Die Elternbeiträge mit rund 1,5 Millionen Euro machen an den Gesamtkosten von 11,5 Millionen Euro für alle 23 Kindertagesstätten damit etwa 18,8 Prozent aus. Angestrebt werde in Baden-Württemberg ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch die Elternbeiträge, erläuterte Uwe Schlör-Kempf von der städtischen Kindergartenverwaltung. Die Vertreter des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg und die Kirchenleitungen haben sich inzwischen auch auf die Erhöhung der Elternbeiträge im laufenden Kindergartenjahr 2022/2023 geeinigt.

Die Erhöhung der Elternbeiträge um durchschnittlich 3,9 Prozent bleibe »bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostensteigerungen zurück«, heißt es in der Verwaltungsvorlage, über die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. November noch abschließend beschließen muss. Ziel sei es, »die Auswirkungen der anhaltenden Krisen auf die Einrichtungen« zu begrenzen. Auch müsse die Erhöhung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs gesehen werden. Zudem seien auch die Elternhäuser von den insgesamt stark gestiegenen Preisen betroffen, erläuterte Uwe Schlör-Kempf den geplanten Aufschlag bei den Beiträgen.

Markus Herrera Torrez setzte sich für eine Erhöhung der Elternbeiträge ein, auch wenn man den Vorschlag angesichts der allgemeinen Teuerungsrate »nicht mit Freude« eingebracht habe. Torrez geht angesichts von Inflation, hohen Energiekosten und dem aus seiner Sicht notwendigen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in Wertheim davon aus, dass man auch im kommenden Jahr über eine weitere Erhöhung der Elternbeiträge werde reden müssen. Sollte es Anfang 2023 zu keiner Erhöhung kommen, dann müsse man im kommenden Jahr über deutlich höhere Aufschläge bei den Elternbeiträgen sprechen.

»Der Haushalt allein kann diese Kostensteigerungen nicht tragen«, schob der Oberbürgermeister entsprechenden Forderungen aus dem Gremium einen Riegel vor. Herrera Torrez zeigte sich offen dafür, stattdessen über Modelle »für eine echte Entlastung bei den Kita-Beiträgen« zu reden, um in Wertheim noch »familienfreundlicher« zu werden. Angesichts ebenfalls steigender Kita-Beiträge in den Städten Külsheim und Freudenberg sei die jetzt geplante Erhöhung »kein Standortnachteil« für Wertheim.

Förderung durch Familienpass

Mit der Erhöhung der Elternbeiträge greifen auch die Neuregelungen für den Wertheimer Familienpass, der in seiner Höchststufe bis zu 50 Prozent der Kosten für einen Kindergartenplatz abfedert. Ein Beispiel: Im Regelkindergarten kostet ein Platz für eine Familie mit einem Kind ab 1. Januar 139 Euro monatlich (elf Monatsbeiträge für 30 Stunden in der Woche). Inhaber des Familienpasses mit der höchsten Förderstufe von 50 Prozent zahlen nur 69 Euro.

Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach dem neuen Familienpass, der Familien viele Rabattierungen für Kindertagesstätten, aber etwa auch bei der Musikschule ermöglicht. Bis einschließlich September, so Uwe Schlör-Kempf, seien bereits 430 Familienpässe nach den neuen Regelungen ausgestellt. Das entspricht einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber 2021. 305 der neu ausgestellten Familienpässe haben die höchste Förderquote von 50 Prozent.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Elternbeiträge für Kitas Zum 1. Januar sollen in den Wertheimer Kindertagesstätten die Elternbeiträge für alle Betreuungsformen um durchschnittlich 3,9 Proeznt steigen. Teuerste Betreuungsform sind dann die Krippengruppen. Für Familien mit einem Kind erhöht sich ihr Monatsbeitrag für eine wöchentliche Betreuungszeit von 30 Stunden von derzeit 395 Euro auf dann 410 Euro. Inhaber des neuen Wertheimer Familienpasses in der höchsten Förderstufe mit 50 Prozent zahlen dann 205 Euro elf Mal im Jahr. Altersgemischte Gruppen mit Kindern unter drei Jahren zahlen statt bislang 266 Euro dann 278 Euro. Die Ganztagesbetreuung mit 40 Stunden pro Woche kostet mit dem Jahreswechsel dann 234 Euro monatlich statt bisher 228 Euro, sollte der Verwaltungsvorschlag so durch den Gemeinderat beschlossen werden. Essensgelder und Transportkosten sind in den Elternbeiträgen allerdings noch nicht eingerechnet, geht aus der Übersicht der Stadtverwaltung hervor. gufi