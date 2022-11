Kirchen als Sakralräume und städtebauliche Phänomene: Exkursionen in Wertheim

Angebot des Historischen Vereins am Samstag

Wertheim 14.11.2022 - 14:50 Uhr 1 Min.

Die Grafenloge der Wertheimer Stiftskirche ist ein Ziel der historischen Exkursionen mit Jörg Paczkowski. Foto: Petra Folger-Schwab

Von Anfang an liegen die Exkursionen in den Händen des ehemaligen Museumsleiters. An die erste im Jahr 1980 erinnert er sich genau. Zu zweit seien sie gewesen: Erich Langguth habe über den Judenfriedhof geführt und er, Paczkowski, von dort aus zum baufälligen Schlösschen im Hofgarten und dem total verwilderten Park. »Da sind wir durchs Unterholz gekrabbelt«, erinnert er. Die Halbtagesfahrten seien immer gut besucht gewesen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich der Fachmann einer auch für Laien gut verständlichen Sprache bedient. Die Synagoge in Wenkheim, die Moosbrugger-Kirche in Werbach, Burg Rothenfels im Main-Spessart-Kreis oder Schloss Schwarzenberg im Steigerwald zählen zu den Zielen.

Kommenden Samstag geht es halbtägig zu Fuß wieder los. Paczkowski startet eine Reihe, die zu Kirchen im Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim führt. Die vier Kirchen in der Kernstadt stehen auf dem Programm des ersten Nachmittags: Die Tour beginnt an der Kirche Sankt Venantius. Sie sei ein Musterbeispiel des sogenannten Rundbogenstils. Die 1840 bis 1842 erbaute römisch-katholische Stadtpfarrkirche ist ein Beispiel für die Baukunst des Bezirksbaumeisters August Moosbrugger, der einer der anerkanntesten Architekten in Baden war.

Die spätgotische Marienkapelle wurde 1447 statt einer ehemaligen Synagoge errichtet. Nach der Reformation nutzten Kaufleute sie als Lager. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie von der evangelischen Kirche übernommen und vorbildlich restauriert. Die Kilianskapelle wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet und ist eine der bedeutendsten spätgotischen Doppelkapellen. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde sie zur Lateinschule umgebaut und erhielt 1904 als Museum wieder ihren Kirchenraum.

Viele Überraschungen

Die Hauptkirche Wertheims, die Stiftskirche, seit über sieben Jahrhunderten Ort mit reicher Glaubens- und Baugeschichte, birgt viele Überraschungen. Ihr Turm wurde erst im 15. Jahrhundert vollendet, und die zahlreichen Epitaphien erzählen von den Wertheimer Grafen. Es gebe, wie Paczkowski sagt, »unheimlich viele Parallelen« zum Frankfurter Dom. Alle vier Kirchen sind durch ihre städtebauliche Situation geprägt, deren große Bedeutung Jörg Paczkowski aufzeigen wird.

In lockerer Folge werden bei weiteren Halbtagsexkursionen alle Kirchen in den Wertheimer Ortsteilen besucht.

Die erste halbtägige Exkursion beginnt am Samstag, 19. November, um 13.45 Uhr an der Sankt Venantiuskirche; Dauer der Führung bis etwa 17 Uhr; Anmeldung bei Foto Schäfer, Lindenstraße 14, Tel. 0 93 42 66 79.

pefs