Kirche und Kindergarten nun endlich barrierefrei

Festakt: Einweihung und Segnung des neuen Rauenberger Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platzes

Freudenberg 26.09.2022 - 17:00 Uhr 1 Min.

Segnung des neuen Rauenberger Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platzes und der Gedenktafel an Pfarrer Baumann: Kaplan Nikolaus von Magnis und die Diakone Michael Schlör und Michael Baumann haben diese Aufgabe übernommen. Foto: Jennifer Lässig Eine Gedenktafel erinnert auf dem Rauenberger Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platz an den verstorbenen Pfarrer, der die Sanierungen der Kirchengemeibde tatkräftig unterstützte. Foto: Jennifer Lässig

Nach dem Segnungsgottesdienst mit Musik der Rauenberger Musikkapelle und des Gesangsvereins in der Pfarrkirche, folgten einige Grußworte. Anschließend fand die Segnung durch Kaplan Nikolaus von Magnis und die Diakone Michael Schlör und Michael Baumann statt.

Nach mehr als zweieinhalbjähriger Verhandlungs- und Planungszeit haben im Januar 2021 die Abbrucharbeiten und im März 2021 die eigentlichen Bauarbeiten zum neu gestalteten Areal begonnen, blickte Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat Herbert Grein zurück. Trotz Preiserhöhungen habe durch die Eigenleistungen sieben ehrenamtlicher Helfer mit mehr als 1800 Arbeitsstunden der Kostenrahmen von rund 280.968 Euro eingehalten werden können.

60 Prozent der förderfähigen Nettosumme, was rund 120.000 Euro entspreche, werde durch einen Leader-Zuschuss abgedeckt. Im Juli 2020 haben die Delegierten von der Leader-Aktionsgruppe Badisch Franken mit ihrem Vorsitzenden Alfred Beetz im Umlaufverfahren den Antrag bewilligt. Die Stadt Freudenberg steuert 40.000 Euro bei, und weitere Spenden minimieren den Betrag nochmals um 7450 Euro, so dass rund 113.518 Euro von der Kirchgemeinde und dem Ordinariat Freiburg getragen werden müssen.

Kosten im Auge behalten

»Unser Ziel war es, von Anfang an die Gesamtkosten immer im Auge zu behalten, auf gute qualitative Arbeit zu achten und gute Materialien zu verbauen«, betonte Grein weiter. So fanden alte Sandsteine von 1905, die bei der Kirchenrenovierung 1958 ausgebaut wurden, neue Verwendung in Form einer Sitzbank samt Tisch.

Der Platz mit Parkfläche ermögliche nun einen barrierefreien Zugang zur Kirche, dem Kindergarten und dem Wendelinussaal. Pfarrer Reinhold Baumann, der 2020 an den Folgen einer Coronainfektion gestorben ist, habe von Anfang an alle Sanierungsmaßnahme der Kirchgemeinde unterstützt. Daher sei vom Pfarrgemeinderat einstimmig beschlossen worden, das Areal nach dem Geistlichen zu benennen. Eine Gedenktafel soll an ihn erinnern.

Bürgermeister Roger Henning erklärte, dass im Zuge der Bauarbeiten auch ein großes Problem der Wasserversorgung aus den Fünfzigern behoben werden konnte und die Stadt Freudenberg daher über 120.000 Euro investiert habe.

Weitere 50.000 Euro seien in die Neugestaltung des Spielplatzes geflossen. Die 400 Arbeitsstunden des Bauhofs nicht mit eingerechnet.

»Zielgenau getroffen« und genau passend in das Konzept »Bürger für Bürger« beschrieb Leader-Vorsitzender Alfred Beetz den Gemeinschaftsplatz. Architekt Michael Bannwarth lobte die »unglaubliche Eigenleistung«.

»Auch, wenn der Weg steinig und holprig war, war er von Erfolg gekrönt« resümierte Rene Rosche, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, den Entstehungsprozess, dankte den ehrenamtlichen Helfern sowie dem Ehepaar Grein und überreichte je ein kleines Präsent.

JENNIFER LÄSSIG