Wertheimer Burgfilmfest findet wieder mit voller Belegung statt

Kinospektakel unter freiem Himmel

Wertheim 21.07.2022 - 15:12 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicht immer war es beim diesjährigen Burgfilmfest so voll wie beim Startfilm "Die Croods - Alles auf Anfang". Foto: Peter Riffenach

Dass dieser Auftaktfilm am 11. August die richtige Wahl war, zeigen bereits im Juli die Vorverkaufszahlen. 200 der 600 zu vergebenen Plätze sind bereits weg, berichtet Burgmanager und Organisator Christian Schlager bei der Vorstellung des Programms und empfiehlt, sich schon jetzt Karten für das in diesem Jahr zum achten Mal stattfindende Filmfestival zu sichern. Zwei Wochen lang werden 14 Filme auf der Burg unter freiem Himmel gezeigt.

Mit dabei sind so bekannte Filme wie »Monsieur Claude und sein großes Fest«, der gerade in den Kinos gestartet ist. Aber auch Streifen wie »House of Gucci«, die top-besetzte Geschichte des berühmten Modehauses, finden sich im Programm. Ebenso wird es am 14. August einen Abend mit fünf Kurzfilmen geben, in denen fünf spektakuläre Sport- und Outdoor-Abenteuer zu sehen sein werden (zum gesamten Programm siehe: Hintergrund).

Ein neues Online-Ticketsystem macht es für den Organisator, die Stadt Wertheim, erstmals möglich, schon im Vorfeld eines Kinoabends den Einzugsbereich des jeweiligen Films zu ermitteln, ist Christian Schlager von den neuen technischen Möglichkeiten begeistert.

Größerer Einzugsbereich

Für den Auftaktfilm zeige sich, dass das Burgfilmfest durchaus über einen größeren Einzugsbereich verfüge, der bis nach Würzburg, Lohr, Karlstadt, aber auch in den Landkreis Miltenberg reiche. Für Schlager auch ein Indiz dafür, dass das Open-Air-Kino auf der Burg ein anderes Publikum locke als nur den klassischen Kino-Gänger. Schlager macht das unter anderem am Alter der Burgfilmfest-Besucher fest. Die seien, so sein Eindruck, im Durchschnitt älter als die Besucher in den Kinosälen. Das Open-Air-Kino locke als Event-Kino Menschen an, die nicht mehr so oft ins klassische Kino gingen, sind seine Erfahrungen aus acht Jahren Burgfilmfest. Entsprechend viele Besucher erhofft sich der Burgmanager beim diesjährigen Festival. Mehr als 3000 waren es 2019.

Eine Zahl, bei der man »fast kostendeckend« arbeiten könne. Trotz der Corona-Auflagen kamen aber auch im vergangenen Jahr immerhin rund 1700 Freiluft-Kinogänger auf die Burg. Schlager beziffert die Kosten für das 14-tägige Spektakel auf insgesamt rund 20.000 Euro, wovon rund 40 Prozent an die Filmverleiher gehen. An einem Abend wird es auch wieder einen Familienfilm geben, und zwar die »Minions«, bei den zu familienfreundlichen Preisen Eltern mit ihren Kindern auf der Burg Open-Air-Kino erleben können. Dass die Filme dabei alle erst um 21 Uhr beginnen, ist der Helligkeit geschuldet, erläutert Schlager den späten Vorstellungsbeginn. Weil das Festival allerdings komplett in den Schulferien stattfindet, dürfte das aus Sicht des Burgmanagers kein Hindernis sein, auch mit jüngeren Kindern auf die Burg zu kommen.

Apropos Schulferien: Die waren und sind aus Sicht von Christian Schlager kein Grund, dass die Filme nur vor spärlich besetzten Stuhlreihen gezeigt werden. Er hat vielmehr die Erfahrung gemacht, dass das Publikum des Burgfilmfests im August zumeist nicht im Urlaub sei und gerne an lauen Sommerabenden ins Open-Air-Kino komme.

Dabei hofft der Burgmanager auch weiter darauf, dass der Wettergott dem Festival hold bleibt. »In der Vergangenheit haben wird höchstens einmal Jahre gehabt, in denen es an drei Tagen regnete«, bilanziert er die acht Jahre Burgfilmfestival. Bis ein Film abgebrochen werde, müsse es ohnehin schon sehr dicke kommen. Wenn ein Gewitter drohe, dann werde eine Vorstellung abgebrochen. Die momentane starke Trockenheit mit der hohen Waldbrandgefahr sei aber kein Grund für eine Absage, versichert Schlager.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Das Burgfilmfest-Programm Das Wertheimer Burgfilmfest startet am 11. August mit dem Blockbuster "Top Gun: Maverick", für den bereits rund 200 Karten verkauft sind. Weitere Höhepunkte des Festivals sind sicherlich die Filme "Monsieur Claude und sein großes Fest" am 20. August und der Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" am 21. August, für den die Hauptdarstellerin Meltem Kaptan mit dem Silbernen Bären der Filmfestspiele Berlin ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr auch wieder mit dabei ist der Stummfilmerzähler Ralph Turnheim, der zum Fimale des Burgfilmfestes am 24. August live und mit viel Wiener Schmäh den Stummfilm "von Harald Lloyd "The Kid Brother" synchronisieren wird. Alle Filme starten ab 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Dann gibt es auch Getränke und Speisen. gufi Info: Online-Ticketverkauf und das komplette Programm unter www.burgfilmfest.de. Kartenvorkauf bei Knecht Ruprecht in der Wertheimer Rathausgasse.