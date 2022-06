Kinderoper auf der Wertheimer Burg gut besucht

Kultur: Junge Zuschauer bestimmen Ende von »Così fan tutte« selbst

Wertheim Montag, 13.06.2022 - 14:54 Uhr

Am Sonn­ta­gnach­mit­tag wur­de auf der Wert­hei­mer Burg Mo­zarts Oper »Così fan tut­te« auf­ge­führt. Mit kind­ge­rech­ten For­mu­lie­run­gen und Fra­gen an das Pu­b­li­kum konn­te Er­zäh­ler Chris­ti­an Ka­b­itz vie­le Kin­der ani­mie­ren, sich mit der klas­si­schen Oper au­s­ein­an­der­zu­set­zen. Das in Ver­bin­dung mit dem Mo­zart­fest Würz­burg ste­hen­de Kin­der­o­per war gut be­sucht.