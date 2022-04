Kindern die Artenvielfalt näher bringen

Naturerlebnis: Freudenberger Kindertageseinrichtungen planen besonderes Angebot im Rauch-Zoo

Freudenberg 25.04.2022 - 12:16 Uhr 2 Min.

Normale Zoobesucher können die Tiere im Rauch-Zoo in Freudenberg nur durch die Zäune sehen. Beim zoopädagogischen Projekt sollen die Kinder der Freudenberger Kindertageseinrichtungen den Tieren auch näher kommen und der Tierpflegerin helfen. Foto: Birger-Daniel Grein

Zuständig für die Bearbeitung des Antrags ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) als Projektträger im Auftrag des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Beim DLR kümmert sich eine spezielle Servicestelle um die Abwicklung der Anträge verschiedener Ministerien.

Marcus Stolzenberger, Kindergartengeschäftsführer bei der Verrechnungsstelle für die Katholische Kirchengemeinden Tauberbischofsheim, erklärt: »Alle drei Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde Freudenberg werden bei diesem Projekt in einer Außengruppe von zwei pädagogischen Fachkräften, einer Tierpflegerin und einem Förster begleitet.

Ziel ist es, den Kindern die Artenvielfalt des Zoos sowie des heimischen Waldes und der Natur näher zu bringen.« Dabei wechselten sich die Kindergärten ab, sodass immer eine Einrichtung das Angebot nutzen würde. »Diese Außengruppe hat den Charakter eines Waldkindergartens, jedoch mit wechselnden Gruppen. So sollen alle Kinder, welche die drei Kindertageseinrichtungen besuchen, durch sogenannte Projektwochen die Möglichkeit haben, vom Projekt zu profitieren«, betont Stolzenberger.

Die Teilnahme an den Projektwochen sei für die Kinder freiwillig. Man wolle ihnen ein innovatives Zusatzangebot bieten. Alternativ könnten sie während der Projektwoche im Kindergarten weiter betreut werden. Dadurch sind auch die pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Kindergärten eingebunden.

So müssen für das zoopädagogische Projekt zwei weitere pädagogische Fachkräfte in Vollzeit eingestellt werden. Für die Gruppe soll ein mobiler Gruppenraum in Form eines Bauwagens auf dem Gelände des Otto-Rauch-Zoos in Freudenberg aufgestellt werden.

Mobiler Gruppenraum

Es werde sich um einen mobilen Gruppenraum handeln, der alle Vorgaben des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) erfüllt. Zum Wagen gehören auch sanitäre Einrichtungen. »Die Kosten für einen solchen speziellen Bauwagen liegen bei etwa 80.000 Euro«, so Stolzenberger. Eingebunden in das Projekt würden zudem die Tierpflegerin des Otto-Rauch-Zoos sowie der Förster. »Gespräche haben diesbezüglich schon stattgefunden«, erklärt Stolzenberger. Entsprechend arbeiten drei Partner an der Konzeption und späteren Umsetzung zusammen. Die römisch-katholische Kirchengemeinde Freudenberg stellte den Förderantrag, die Stadt Freudenberg leistet Kooperation und Unterstützung, zum Beispiel durch die Einbeziehung des Försters in das Projekt, und die Otto-Rauch-Stiftung wird neben dem Zoogelände auch eine Tierpflegerin zur Verfügung stellen.

»Eine Realisierung des Projekts ist nur mit den Fördermitteln möglich«, betont Stolzenberger. Der Förderantrag sei im Mai 2021 gestellt worden. »Das Projekt ist innovativ und auch deshalb besonders, da nicht jede Gemeinde einen eigenen Zoo hat«, nennt der Geschäftsführer einige Argumente für das Projekt. Seit Antragstellung stehe man mit dem DLR in Kontakt und habe auch verschiedene geforderte Unterlagen nachgereicht.

Eine große Herausforderung sei auch die Personalgewinnung. Für eine geförderte Projektumsetzung müsse das entsprechende Fachpersonal nachgewiesen werden. Durch den Fachkräftemangel sei eine Besetzung schwierig. Interessierte pädagogische Fachkräfte können sich aber für das Projekt bewerben.

»Wir bieten ihnen auch passende Fortbildungen an«, so Stolzenberger. Der Förderzeitraum für das Projekt ist bis Ende 2022 begrenzt.

Dies bedeutet auch, die Stellen sind bis dahin befristet. Wie es 2023 mit dem Projekt weiter gehen wird, ist noch offen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Zoopädagogisches Kindergartenprojekt Freudenberg Das Projekt richtet sich an Kinder aller drei kirchlichen Kindergärten in Freudenberg und soll im Rauch-Zoo angesiedelt werden. Für die Kinder ist die Teilnahme freiwillig. Während der Projektwochen im Zoo begleiten und unterstützen die Kinder die Tierpflegerin und lernen dabei Vieles über die Tiere im Zoo. Gemeinsam entdecken sie zudem mit dem Förster die Vielfalt von Tieren und Natur im Wald. Zur Realisierung wurde ein Antrag auf Förderung im Förderprogramm Innovative Kita im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes gestellt. Die Förderung ist bis Ende 2022 begrenzt. Neben den Kosten für den Bauwagen soll das Förderprogramm auch die Personalkosten für die pädagogischen Fachkräfte und die anteiligen Personalkosten für Förster und Tierpflegerin abdecken. Das Förderprogramm richtet sich an einzelne oder mehrere Kindertageseinrichtungen oder Einrichtungsverbünde, Träger und -verbände, die durch ein trägerspezifisches, innovatives Projekt nachhaltig an einer Qualitätssteigerung der pädagogischen Arbeit interessiert sind und durch Prozessbegleitung unterstützt werden möchten. Im Projektzeitraum 2021 bis 2022 werden 46 innovative Modellvorhaben mit einer Gesamtfördersumme von rund 16 Millionen Euro in Baden-Württemberg umgesetzt. (bdg)