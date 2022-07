Kindergarten Külsheim: Gebühren steigen

Um 3,9 Prozent

Külsheim 19.07.2022 - 15:54 Uhr < 1 Min.

Damit orientiert man sich, wie bei der Bedarfsplanung 2021/22 beschlossen, an den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbänden zu den Kindergarten- und Krippengebühren. Die konkreten Auswirkungen wurden in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Festhalle an zwei Beitragsstufe beispielhaft dargestellt.

Der Preis für die Regelgruppe steigt bei Familien mit einem Kind von 133 Euro auf 139 Euro. Bei vier Kindern und mehr in der Familie (günstigste Beitragsstufe) beträgt die Steigerung einen Euro (von 23 Euro auf 24 Euro).

Wegen der verlängerten Öffnungszeiten steigt der Elternbeitrag bei einem Kind in der Familie von 166 Euro auf 174 Euro. In der günstigen Stufe sind dann 30 Euro monatlich zu zahlen (vorher 29 Euro).

Bei der Betreuung der unter Dreijährigen für sechs Stunden gilt: In der altersgemischten Gruppe steigt der Beitrag bei einem Kind von 323 auf 353 Euro und in der günstigen Stufe von 78 auf 82 Euro. In der Krippe sind bei einem Kind in der Familie künftig 369 statt 354 Euro zu zahlen. In der günstigen Stufe sind es 82 statt 78 Euro. Der Kostendeckungsgrad durch die Elternbeiträge liegt bei knapp 15 Prozent. Außerdem hat Bürgermeister Thomas Schreglmann am Montag darüber informiert, dass es in den Kindergärten und Krippen im Stadtgebiet steigende Coronazahlen gebe. Teilweise mussten Gruppen aufgrund von Personalausfällen kurzfristig geschlossen bleiben.

bdg