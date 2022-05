Kinder sollen der Neugierde nachgeben

Grafschaftsmuseum Wertheim: Drei- bis Siebenjährige sind in einer besonderen Ausstellung willkommen

Wertheim 11.05.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Ums Spielen geht es allemal bei der neuen Ausstellung im Wertheimer Grafschaftsmuseum. Sie heißt: "Die Kuh im Kühlschrank". Lena Grüber und die Museumsleiterin Stefanie Arz bauen auf. Foto: Michael Geringhoff

Die neue Ausstellung im Wertheimer Grafschaftsmuseum richtet sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren und sie ist eben nicht nur zum Gucken, sondern in der absoluten Hauptsache zum Anfassen und Ausprobieren.

»Was mit Kindern«, so heißt der Verlag der Berliner Ausstellungsmacherin Lena Grüber (36), die zusammen mit ihren Eltern ein ganzes Portfolio von interaktiven Ausstellungen im Programm hat. »Genau das Richtige für uns und die permanente Neuausrichtung des Grafschaftsmuseums«, sagt die Museumsleiterin Stefanie Arz dazu. Sie und der Wamiki-Verlag hatten sich auf einer Ausstellungsmesse kennengelernt, der Entschluss habe schnell festgestanden: »Für so kleine Kinder hatten wir noch nie etwas - die Ausstellung muss auf jeden Fall hierher nach Wertheim«, sagte die Museumsleiterin am Montag beim Aufbau.

Passend zum »Strudel der Zeit«

Die Ausstellung passe zum Wandel im Hause und zum »Strudel der Zeit«, der Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer weiter zwingend in den Fokus rücke. »Experimentalparcours« heißt das, didaktisch gesprochen, was da derzeit in vier Zimmern aufgebaut wird. Bad, Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer, alles aus stabiler Pappe mit vielen Accessoires - ein bisschen wie im echten Leben und doch ganz anders. Irritation sei einer der ganz wichtigen Aspekte, die Kinder in den Kern der Sache rund um ihre alltägliche Lebenswelt hineinzuziehen, sagt Lena Grüber und spricht von Prinzipien nachhaltiger Bildung.

»Wer, wo, was, wieso, weshalb, warum« - um an dieser Stelle noch einmal aus dem Konzept der Sesamstraße zu zitieren. »Kinder stellen Fragen, und sie werden regelrecht philosophisch dabei«, sagt Grüber. »In der Küche gibt es eine, an sich recht praktische, Maschine aus der Eier, genau dann, wenn man sie braucht, direkt in die Pfanne fallen.

Wenn keine Eier mehr kommen, werden die Kinder neugierig, schauen nach, öffnen die Schränke und finden heraus, dass ein Huhn im Schrank darüber sitzt«, sagt Grüber. »Ein Mädchen hat mich da mal gefragt, ob der Schrank nicht eigentlich zu klein für das Huhn ist«, erklärt die 36-Jährige und meint, dass da doch schon eine ganze Menge Weisheit und vieles, auf das man aufbauen könne, in der Kinderfrage stecke. In jedem der Zimmer gibt es in diesem Sinne eine Menge zu entdecken, mag es um Strom gehen, die Gewohnheiten der Erwachsenen, ums Wasser oder einfach um die Klospülung, der die Kinder durch, aus Pappe aufgebaute, Kanäle hindurch folgen können.

Kein erhobener Zeigefinger

»Kein erhobener Zeigefinger - wir wollen die Kinder nicht belehren und dadurch beschämen«, sagt Grüber. Es gehe einzig ums selbst herausfinden und darum, der eigenen Neugierde nachzugeben und so die Dinge der Welt zu erkennen und sie zu hinterfragen. Kein Erwachsener leite die Kinder an, einzig über die Irritation würden die kleinen Museumsbesucher dahin geführt Konsum, Umwelt, Gerechtigkeit und derlei modernes Leben zu prüfen und zu bewerten.

