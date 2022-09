Kinder setzen sich für Landschaftsschutz ein

Ferienbetreuung Freudenberg: Teilnehmer sammeln seit vier Jahren Müll ein - Vor allem Zigarettenkippen gefunden

Freudenberg 02.09.2022 - 11:46 Uhr 2 Min.

Müll in der Landschaft finden die Kinder der Freudenberger Ferienbetreuung echt doof, deshalb sammeln sie diesen aktiv ein. Ihre Betreuerinnen unterstützen sie gerne dabei. Müll in der Landschaft finden die Kinder der Freudenberger Ferienbetreuung echt doof, deshalb sammeln sie diesen aktiv ein. Ihre Betreuerinnen unterstützen sie gerne dabei. Lob für diesen Einsatz gab es von Bürgermeister Roger Henning.

Ihre drei Betreuerinnen unterstützen sie dabei. Jedes Jahr in der Sommerferienbetreuung sammeln die Teilnehmer an verschiedenen Stellen. Am Mittwochvormittag nahmen sich insgesamt 23 Kinder der ersten bis vierten Klasse in drei Gruppen verschiedene Wege vor. Eine Gruppe lief die Wohngebiete rund um die Schule ab. Eine weitere Gruppe sammelte entlang des Mains, die dritte nahm sich die Strecke entlang der Hauptstraße vor.

Mit großem Eifer und voller Begeisterung wurde mit Handschuhen und Müllzange jedes Kleinteil aufgehoben und in den großen blauen Sack verfrachtet. "Am meisten aufgeregt haben uns die Zigarettenkippen, die liegen überall", betonten die Kinder einhellig. Hinzu kamen Plastikverpackungen, Masken, Plastikteile aller Größen, Glasflaschen, Scherben, Dosen und sogar Teile von Feuerwerkskörper. "Sogar am Spielplatz haben wir Verpackungsmüll gefunden, das finde ich nicht gut", erklärte der neunjährige Noah.

Bauhof schafft Müll weg

Bereits beim Sammeln zeigten die Kinder ihren Ärger über die Müllentsorgung in der Natur. "Einen Meter laufen und schon wieder liegt Müll", "An der Bushaltestelle liegt viel Müll" oder einfach nur "Schrecklich" waren einige der Aussagen des Nachwuchses. Nach einer Stunde Sammeln kamen drei fast volle große blaue Müllsäcke zusammen. Deren korrekte Entsorgung übernahm der Bauhof. Die siebenjährige Mila fand es gut, dass man die Natur gemeinsam von so viel Müll befreien konnte. "Gerne würden wir am nächsten Tag wieder losziehen, um weitere Bereiche vom Müll zu befreien", war ebenso von Kindern zu hören.

Berichtet wurde von einigen Kindern, dass sie auch gemeinsam mit ihrer Familie Müll einsammeln. Am Ziel der Aktion, dem neuen Bauhof, warte Bürgermeister Roger Henning mit Lob für die jungen Umweltschützer. "Ich bin total stolz auf euch", sagte er. Alle, die Müll in die Natur werfen, seien "Umweltferkel", drückte es der Bürgermeister durchaus drastisch aus. Es gebe doch so viele Mülleimer in der Kernstadt. Er dankte allen Leuten, die ihren Müll richtig trennen und entsorgen.

Lob für den Umwelteinsatz der Kinder hatte auch Monika Bierwirth, Leiterin der Betreuung. Schon seit Beginn des Ferienbetreuungsangebot vor vier Jahren sammle man jedes Jahr Müll. "Auf die Aktion freuen sich die Kinder, denn nichts macht sie glücklicher als selbst etwas zu bewirken." Ihr sei es wichtig, die Kinder für einen respektvollen Naturumgang zu sensibilisieren. Sie sammle auch privat immer wieder Müll ein. Jedes Jahr habe man in der Ferienbetreuung gesammelt. Besonders viel Müll habe man in den Vorjahren an den Wegen rund um den Einkaufsmarkt sowie an den Parkplätzen am Seepark gefunden. "An den Parkplätzen haben wir sogar ein halbes Zelt herausgeholt." Zudem finde man an allen Stellen des Ortes Masken. "Es ist eine Katastrophe, die Leute sind rücksichtlos", ärgerte sie sich. bdg

Birger-Daniel Grein