Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kinder lernen Schwimmen zur eigenen Sicherheit

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft: Kurse im Wertheimer Hallenbad mit den Kindergärten Urphar und Dertingen - Training ist einmal pro Woche

Wertheim 12.12.2022 - 12:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die DLRG Urphar bietet aktuell Schwimmkurse für Vorschüler zweier Kindertageseinrichtungen an. Gefördert werden diese von einem neuen Landesförderprogramm. Foto: Birger-Daniel Greun

Auch die Eltern sind aktiv in den Kurs einbezogen. Kinder und Eltern profitieren somit auch vom gemeinsamen Erlebnis und Groß und Klein motivieren sich gegenseitig. Lob für das Angebot kam beispielsweise von zwei Müttern in der Übungsstunde mit ihren Vorschulkindern. Sie stellten fest, das Angebot sei super. Wenn man am Main wohne, sei es ganz wichtig, dass die Kinder schwimmen könnten.

Anpassung im Sommer

Kerstin Mattern, Vorsitzender der DLRG Urphar, berichtet, Familien, die Mitglied der DLRG-Gruppe seien, hätten nach Schwimmkursen für Vorschüler gefragt. Diesem Wunsch habe man gerne entsprechen wollen, um dem Rückstau bei den Schwimmkursen entgegenzuwirken. Im März sei das Förderprogramm ausgeschrieben worden. Die ersten Bedingungen seien noch nicht passend gewesen. Ab Sommer erfolgte dann eine Anpassung bei den Vorgaben zur Uhrzeit der Kurse. So entschied man, das Programm zu nutzen.

Dieses sieht die Kooperation mit Kindertageseinrichtungen vor (siehe Hintergrund). Nachdem die Kita Dertingen direkt bei der DLRG angefragt hatte, habe man Kooperationsverträge mit beiden Einrichtungen geschlossen, so Mattern. Dank zollte sie der Bädergesellschaft Wertheim. Im September habe man die Freigaben für passende Trainingszeiten bekommen.

Sie lobte das gute Miteinander. »Die beiden DLRG Gruppen Wertheim und Urphar unterstützen auch die Schwimmkurse des Hallenbads«, ergänzt sie zum Miteinander.

Zur Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen erklärt sie, diese gäben die Daten der angemeldeten Kinder an die DLRG weiter, die die Kurse dann umsetze. »Die Kitas haben keinen Aufwand damit, wir stellen die ausgebildeten Schwimmlehrer.«

Die Eltern werden als Trainingsassistenten für ihre Kinder in die Kurse einbezogen. »Für die Kurszeit unter der Woche ab 17.15 Uhr haben wir nur begrenzt Trainer zur Verfügung.« Vorteil sei aber auch, dass die Eltern so lernten, wie sie die Kinder außerhalb des Kurses beim Schwimmenlernen unterstützen können.

So leite man die Eltern an, die Übungen mit den Kindern zu machen. »Es ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie, und die Kinder haben total viel Spaß«, schildert Kerstin Mattern ihre Eindrücke. Aktuell gebe die DLRG-Urphar zwei Kurse gleichzeitig.

Daran nehmen insgesamt zwölf Kinder zwischen 5,5 und 6 Jahren teil. Ehrenamtliche Kursleiter sind Judith Flegler (Ausbildungsassistentin Schwimmen), Kerstin Mattern (Ausbilderin Schwimmen) und Richard Mattern (als Springer, erfahren in der Betreuung vieler Schwimmkurse).

45 Minuten im Wasser

Trainiert wird einmal pro Woche mit 45 Minuten Wasserzeit. »Das ist für die Kinder ausreichend.« Die Kurse sollen noch bis zu den Faschingsferien andauern. »Für uns sind sie etwas anderes als das klassische Schwimmtraining«, so Mattern. Sie müsse sich im Vorfeld mehr Gedanken über die Trainingseinheiten machen, da die Erfahrung in diesem Ausbildungsbereich für sie neu sei. Jede Einheit bereits sie etwa eine Stunde lang vor.

Die zeitlichen Möglichkeiten im Hallenbad Wertheim seien aktuell ausgeschöpft. Im März wird jedoch das Hallenbad Külsheim wieder öffnen (wir berichteten). »Wir prüfen, ob wir in einem Schwimmbad passende Zeiten und dann Ausbilder haben, um weitere Kurse anbieten zu können«, sagt Kerstin Mattern abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Förderprogramm »SchwimmFidel - ab ins Wasser!« Das Pilotprogramm »SchwimmFidel - ab ins Wasser!« zielt darauf ab, nachhaltige Kooperationen von Kindertageseinrichtungen mit Schwimmvereinen und DLRG-Ortsgruppen zu schaffen. Die Kooperationen soll Vorschulkindern eine kostenlose Teilnahme an Schwimmkursen ermöglichen. Ziel des Programms ist der Aufbau nachhaltiger Strukturen, sodass die Kitas auf die Kooperationen auch in den Folgejahren aufbauen können. In den Kriterien heißt es unter anderem: Die Förderung erfolgt über eine Kurspauschale. Der Gesamtumfang eines Schwimmkurses beträgt mindestens 600 Minuten. Die Gruppengröße beträgt mindestens vier Kinder, maximal sieben Vorschulkinder. Die Kurse müssen inhaltlich die Niveaustufen eins und zwei (Wassergewöhnung und Grundfertigkeiten des Schwimmens) der »Empfehlungen für den Schwimmunterricht in der Schule« abdecken. Träger der Kurse können ausschließlich Vereine / Ortsgruppen im zuständigen Schwimmverband oder DLRG-Landesverband in Baden-Württemberg sein. Die Kurse sind in Kooperation mit einer baden-württembergischen Kindertageseinrichtung durchzuführen. Verpflichtend ist die Durchführung eines Elternabends in der Einrichtung zum Anfängerschwimmen unter Einbindung des Maßnahmenträgers. Kosten für notwendige Wasserflächen können nicht bezuschusst werden. (bd)