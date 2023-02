Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gesamtelternbeirat Wertheim: Vorsitzende Aline Sommer-Noack für mehr Kommunikation und Transparenz

Kinder immer noch von Corona-Folgen betroffen

Wertheim 27.02.2023 - 13:03 Uhr 5 Min.

Aline Sommer-Noack. Foto: Geringhoff

Der Jüngste ihrer Buben Nils, gerade sieben geworden, ist Erstklässler. Der älteste, Finn (15) ist hochbegabt: »Das deutsche Schulsystem ist darauf nicht ausgerichtet«, und der Mittlere, Constantin (8), ist in der Hochzeit von Corona eingeschult worden.

Sommer- Noack hat so gesehen, schon einiges »durch«, und sie habe mit ihren Kindern noch einige Jahre Schule vor sich. Da lohne sich das Engagement doppelt, sagt sie. In der Elternbeiratsarbeit verfolgt sie klare Zielsetzungen.

Gegenseitiges Verständnis

»Eigentlich ist Finn der Auslöser für mein Engagement«, meint sie im Gespräch mit unserem Medienhaus. Lange sei der Hochbegabte mit der Schule nicht zurechtgekommen und vor allem die Lehrer nicht mit ihm. »Finn fragt immer nach dem >Warum<. das hatte ihn sozusagen zum endgegner der meisten auto="true" type="Keyword" tag="Lehrerinnen und Lehrer" text="Lehrer" gemacht berichtet sommer-noack. jetzt ist er in klasse des av dual am beruflichen bestenheid. dort sei einem tollen schulp system mit hervorragend engagierten super angekommen schw die mutter. notenschnitt habe sich jahr von glatt f auf verbessert sagt>

Die Corona-Folgen seien wichtiger Teil der aktuellen Elternbeiratsarbeit. Da sei noch lange nicht alles wieder in Ordnung, sagt sie, glaubt aber auch, »dass sich die Eltern da oftmals viel mehr den Kopf gemacht haben als die Kinder selbst«. Gerade die Kleinen hätten Maske tragen, Beschränkungen und Testungen weitgehend unkompliziert hingenommen, wenngleich es natürlich dennoch einschränkend gewesen sei. Die echten Corona-Probleme lägen anderswo und seien noch längst nicht passé. »Alle Kinder haben in der Zeit ganz unterschiedliches Lernverhalten entwickelt« - auch, weil sie daheim ganz unterschiedlich hätten gefördert werden können.

Unterschiedlicher Umgang

Die Jahrgänge von 2012 bis 2014 seien besonders betroffen, hätten die schwersten Lasten tragen müssen, so Sommer-Noack weiter. Selbst von Schule zu Schule sei der Umgang mit Corona sehr unterschiedlich gewesen, »Auch, weil es lange keine ordentlichen Konzepte gab, an die die Schule sich hätte halten können«. Die Schulen seien - zum Nachteil der Kinder - »vielfach unglaublich alleingelassen worden«, findet die Elternbeiratsvorsitzende. Lernlücken täten sich ihrer persönlichen Beobachtung nach sehr offensichtlich in der Rechtschreibung auf, Konzentrationsdefizite und mangelndes Grundwissen fürs Lernen lernen seien übergreifend problematisch.

Viel zu wenig werde auf die unter Corona ausgebauten sozialen Defizite geschaut. Mobbing und Body-Shaming seien zum gravierenden Problem unter Grundschülern geworden. »Jungs sind da sogar deutlich mehr betroffen als Mädchen«, weiß Sommer-Noack.

Unrealistische Vorbilder

Auslöser seien meist unrealistische Körpervorbilder aus den sozialen Medien, die die gesunde Selbstwahrnehmung dramatisch ins Defizitäre brächten. »Da kann Schule nur schwer dagegenhalten«, findet Sommer-Noack. Das liege nicht in mangelnder Wahrnehmung oder Kompetenz der Lehrer und Lehrerinnen begründet, sondern im Personal- und Zeitmangel an den Einrichtungen. Das System vernachlässige die sozialen Aspekte. Schulsozialarbeit, die die Lehrer obendrein entlasten könne, sei tragisch unterrepräsentiert.

An der Mandelbergschule habe es dazu ein wirkungsvolles Projekt einer Sozialpädagogin gegeben. »Stark ohne Muckis hieß es und hat richtig was gebracht«. Leider sei es nur vier Lerneinheiten lang gewesen, bedauert Sommer-Noack. Viel mehr Kinder als gedacht hätten soziale Probleme aus Corona ins Heute mitgenommen. Wirklich wahrgenommen würden immer nur die auffälligen Spitzen des Eisbergs. Das unter der Oberfläche sei mindestens ebenso problematisch.

In Sachen Mobbing und Gewalt müsse die Schule verstärkt auch auf den Medienkonsum der Kleinsten schauen. Bereits sieben Prozent der Erstklässler besäßen ein Smartphone - ohne dabei adäquate Antworten auf die Gefahren des Netzes zu haben.

Echte Medienkompetenz zu vermitteln, sei die Sache externer Fachleute, die man dazu in die Schulen holen müsse. Es sei nicht Sache der Lehrer, die andere Kernkompetenzen hätten, betont die Elternbeiratsvorsitzende. Überhaupt reiche es nicht, Geld in die Digitalausstattung der Schulen zu pumpen, »Da muss auch geschaut werden, was dann mit diesen Dingen gemacht wird«.

Wichtiges Miteinander

Sommer-Noacks Weg ist es, Kommunikation anzubieten und Transparenz zu leben, und das nicht etwa gegen Schule und Lehrer. Ihr gehe es ums Miteinander, darum, Entlastung zu schaffen, die allen zugutekommt, besonders aber den Kindern.

MICHAEL GERINGHOFF

