Kinder haben Banner für Bauzäune im Stadtteil Reinhardshof künstlerisch gestaltet

Aktion: Kitas, Grundschule und Jugendtreff der Wertheimer Stadtteile haben sich beteiligt - »Kunstwerke« für die Baustelle in der Willy-Brandt-Straße

Wertheim 27.07.2022 - 13:10 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme:

Kinder, Erzieherinnen und Sponsoren freuen sich über die Aktion "Kunst am Bauzaun" in den Wertheimer Stadtteilen. Foto: Petra Folger-Schwab

An ihrer Baustelle in der Willy-Brandt-Straße am Reinhardshof gibt es rund 70 Meter Bauzaun. Bis zum Frühjahr 2023 werden dort Wohnungen gebaut.

So lange werden jetzt künstlerisch gestaltete Banner an den üblichen Metallzäunen hängen. Sie stammten aus diesen Stadtteilen, seien hier aufgewachsen und fühlten sich hier wohl. Sie wollen die Leute erfreuen und zusammenbringen, so die einhellige Meinung von Artur Hazke, Alexander Wendler, Juri Batron und Eduard Fuhrmann, die sich über die große Resonanz sichtlich freuten.

Etwa 20 Banner wurden den Einrichtungen dafür zur Verfügung gestellt, dazu die gewünschten Materialien. Im Jugendtreff gab es vor kurzem einen Graffiti-Kurs mit durchaus vorzeigbaren Ergebnissen, die bereits ausgestellt sind (wir berichteten).

Unser Medienhaus war am Dienstag dabei, als 32 Kinder vom Kinderhaus Reinhardshof mit ihren Erzieherinnen eintrafen, um ihre Kunstwerke abzuliefern. Artur Hazke begrüßte die Gruppe, bedankte sich und erklärte, dass jedes Kind mit einem Kabelbinder beim Befestigen der Banner helfen könne, was sofort begeistert in die Tat umgesetzt wurde.

In den nächsten Tagen ziehen die Banner dann in die Willy-Brandt-Straße.

Die Kinder freuten sich über Getränke, Obst und Eis als Belohnung. Leiterin Ramona Strasser berichtete von einer Aktion mit Eltern und Kindern, bei der die Banner gestaltet wurden.

»Schau mal da oben, die Sonne, die hab' ich gemalt«, strahlt Lina mit ihrer Sonne und mit der Sonne am Himmel um die Wette.

pefs