Kinder gestalten Gottesdienst für alle Generationen

Stiftskirche: Luthers Leben in Form eines Singspiels

Wertheim 06.11.2022 - 18:49 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Gottesdienst für Groß und Klein« in der Wertheimer Stiftskirche. Foto: Elita Schrenker

Unter Leitung und Begleitung von Dekanin Wibke Klomp, Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl, dessen Frau Isabella und Paula und Rainer Dreikorn gestalteten sie einen generationsübergreifenden »Gottesdienst für Groß und Klein«.

Was für eine Vorstellung haben wir von Gott? Diese Frage stellte die Dekanin zu Beginn in den Raum. Als Ergebnis der gemeinsamen »Forschungsarbeit« um das Leben Martin Luthers und seine Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen in die deutsche Sprache wurden die Schwerpunkte im Leben des Reformators und sein Verhältnis zu Gott in Form eines Singspiels aufgezeigt. Unter der Überschrift »Martin Luther - Ein Mönch entdeckt Gott für sich« erfuhren die Gottesdienstbesucher, darunter die Eltern und Angehörigen der Kinder, dass Martin zu seinem Vater ein ziemlich schwieriges Verhältnis gehabt habe. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser sich in der Erziehung des Sohnes an einem strengen und unerbittlichen Gott orientierte, so Klomp.

»Das Kind muss Zucht und Ordnung lernen, damit es später im Leben zurecht kommt«, so die Devise des Vaters. Für das Kind also ein Vorbild, das keine Fehler verzeiht. Wie ist Martin damit umgegangen, wird er gefragt. Ein Gewitter, von großen und kleinen Kirchenbesuchern mit den Füßen dargestellt, sollte das Aufbäumen des Jungen gegen diese Art von Erziehung demonstrieren. »Martin hatte gewaltig Schiss in der Hose«, so Klomp. »Wenn Du mich hier herausholst, gehe ich in ein Kloster. Ich werde Dein größter Diener sein«, ist das Versprechen, das er Gott gibt. Und endlich gehe ihm ein Licht auf und er verstehe, dass Gott kein strafender, sondern ein liebender Gott sei.

Die Übersetzung der Bibel, damals wurde noch mit der Feder geschrieben, wird im Lied des Chores »Martin Luther mit der Feder« aufgegriffen. Während der Sing- und Basteltage hatten einige Kinder getestet, wie es sich anfühlt, mit einer Feder zu schreiben und das sei »ganz schön anstrengend« gewesen.

»Die Wertheimer Grafen waren die ersten, in deren Besitz die übersetzte Bibel gelangte«, erzählte Klomp. Somit sei es möglich gewesen, den Inhalt verständlich weiterzugeben. Nach dem Gottesdienst hatten die Besucher Gelegenheit, einen Blick auf eine der Seiten zu werfen. Der nächste »Gottesdienst für Groß und Klein« findet am 2. Advent statt.

es