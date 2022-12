Kinder bringen das Licht der Heiligen Lucia zu den Rauenbergern

Kinderkirchenteam: Skandinavische Tradition im Dorf

Freudenberg 14.12.2022 - 14:05 Uhr 2 Min.

In Rauenberg brachten die Kinder der Kinderkirche am Mittwoch, dem Luciatag, das Licht der Heiligen sowie gesegnetes Brot zu den Menschen im Dorf. Als Lucia fungierten Mayla, Anna (beide 9) und Ljubika (10). Foto: Birger-Daniel Grein

Lucia von Syrakus lebte um das Jahr 300 nach Christus in Italien und war gläubige Christin. Damals wurden Christen verfolgt und mit dem Tod bedroht. Die Überlieferung berichtet, Lucia brachte den Menschen damals in der Dunkelheit Licht.

Es gibt über sie verschiedene Legenden. Eine erzählt, Lucia soll ihre kranke Mutter gepflegt haben. Diese wollte sie mit einem Mann verheiraten, doch Lucia wollte ihr Leben nur Jesus widmen.

Wütender Bräutigam

Gebete am Grab der heiligen Agatha hätten geholfen, dass die Mutter wieder gesund wird. Lucias Mutter war darüber so dankbar, dass sie einwilligte, dass ihre Tochter ins Kloster geht. Dem Bräutigam gefiel diese Entscheidung gar nicht. Aus Wut und Enttäuschung zeigte er Lucia als Christin an, worauf sie zum Tode verurteilt wurde. Nach einer zweiten Legende half Lucia vielen Christen, die sich in Höhlen versteckt hatten. Sie versorgte sie mit Essen und Trinken.

Um ihren Weg zu erleuchten, trug sie den Kerzenkranz auf dem Kopf. Auch nach dieser Legende wurde sie von ihrem Verlobten verraten und zum Tode verurteilt. Lucia ist unter anderem die Patronin der Armen, der Blinden und der kranken Kinder. Ramona Hildebrand, die mit zwei weiteren Frauen das Kindergottesdienstteam von St. Wendelinus Rauenberg bildet, erklärte, der neue Freudenberger Pfarrer Pater Artur habe bei einem Besuch im Kindergarten über Lucia gesprochen. Dies habe sie zur Aktion inspiriert. An den Aktionen der Kinderkirche nehmen Grund- und Vorschüler teil.

Für die Aufgabe der Lucia hatte man die Kommunionkinder vom Vorjahr gefragt. Dabei hatten alle als Mädchen als Lucia oder die Jungs als Laternenträger mitmachen wollen. Am Mittwoch waren drei Luciamädchen unterwegs, die weiteren waren krank.

Das Luciafest startete mit einem kindgerechten Gottesdienst in der nur mit Kerzen erleuchteten Kirche. Gemeinsam mit den Kindern überlegte der Pater, wie man anderen helfen kann wie einst Lucia. Nach der Kirche besuchte man Familien an der Haustür. Diese hatten sich zuvor für einen Besuch angemeldet. Die Mädchen freuten sich sehr über ihre Aufgabe. »Ich finde schön, als Lucia Licht zu den Leuten zu bringen, es macht Spaß«, meinte die zehnjährige Ljubika. Anna und Mayla (beide 9 Jahre), fanden ihre Aufgabe ebenso schön. Beim Zug durch den Ort sangen die Mädchen und ihre vielen jungen Begleiter Lieder.

Den Besuchten wünschten sie, dass aus ihrem Haus Hoffnung strahle und Liebe und Hoffnung ein- und ausgehe. Die Besuchten waren von der Aktion begeistert. Beispielsweise erklärten Paul und Luzia Detsch: »Es ist eine schöne Aktion, sie gefiel uns sehr gut und ist weiterzuempfehlen.«

