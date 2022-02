Kieferorthopäde Stefan Blasius praktiziert in der Nebenzollgasse

Eröffnung: Kinder und Jugendliche vorrangige Zielgruppe

Wertheim 01.02.2022

Kieferorthopäde Stefan Blasius hat seine Praxis in der Wertheimer Nebenzollgasse eröffnet.

Alles ist frisch renoviert, mit besonderem Augenmerk auf modernster Medizintechnik, zu der auch digitales Röntgen, Scannen und der 3 D-Druck von Kiefermodellen gehört. Während Blasius in Würzburg hauptsächlich Erwachsene behandelt, erwartet er für die Dependance im Hof der Nebenzollgasse zunächst einmal meist Kinder und Jugendliche als Patienten mit Fragen und Problemstellungen rund um die Kieferkorrektur. Häufig geht es dabei um Spangen - fest oder herausnehmbar und um Aligner, das sind unauffällige Kunststoffschienen.

Zurückgreifen kann er dabei auf ein fächerübergreifendes Mediziner-Netzwerk rund um Mund- und Gesichtschirurgie bis in die Würzburger Universitätsklinik hinein. Neben Blasius werden Hilfesuchende in Wertheim auch Marie-Hélène Pastoret und eine weitere Kollegin antreffen. All das zunächst dienstags und donnerstags zwischen 9.30 und 18 Uhr. Auf Dauer soll an vier Tagen je Woche praktiziert werden.

