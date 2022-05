KFD Mondfeld löst sich auf

Kirche: Niemand hat Interesse an der Arbeit im Vorstand - Von einst 89 Mitgliedern auf 60 geschrumpft

Wertheim 12.05.2022

Die Zeiten der großen Feiern, wie hier zum 40-jährigen Bestehen, sind vorbei. Die KFD Mondfeld findet keine Mitglieder mehr. Foto: Günter Herberich

Monika Uhlschmidt stand in den vergangenen zwölf Jahren an der Spitze der Mondfelder KFD und sorgte mit ihrem neuen Vorstandsteam zu Beginn für einen neuen Drive. Zahlreiche neue Ideen konnten umgesetzt werden. Die KFD erlebte einen Aufschwung und war in aller Munde. Mondfeld. Ein Höhepunkt waren die Feien zum 40-jährige Bestehen der KFD im Jahr 2010. Beim Kommersabend waren sehr viele Gründungsmitglieder anwesend. »Ein weiterer Höhepunkt war auch immer der Weltgebetstag, der jährlich am 1. Freitag im März in vielen Ländern begangen wird«, erinnert sich Monika Uhlschmidt im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die Mondfelder Frauen feierten diesen mit den Bestenheidern sowie der evangelischen Kirchengemeinde Bestenheid und Grünenwört. »Das war immer eine schöne ökumenische Gemeinschaft.« Legendär waren die jährlichen Wanderungen der KFD. Sie seien den Jakobsweg von Miltenberg bis nach Rothenburg ob der Tauber gewandert, ist zu erfahren.

Kultveranstaltung Fasching

Zu einer Kultveranstaltung ist der Frauenfasching in Mondfeld geworden. Was klein anfing, wurde ganz groß. »Sie waren das absolute Highlight für uns. Zum Schluss haben wir die Halle mit über 200 zahlenden Gästen gefüllt - ein voller Erfolg, das kann ich mit Stolz sagen«, freut sich die nun offiziell letzte Vorsitzende der Mondfelder BFD Mondfeld. Dies war aber nur möglich, wenn man ein gutes Team hinter sich hatte. »Das waren wir, das, das kann ich mit Fug und Recht behaupten«, so Uhlschmidt.

Neuwahlen nach zwölf Jahren

Nun war das Vorstandsteam zwölf Jahre im Amt und konnte somit nicht mehr gewählt werden. »Wir hatten im Vorfeld mit mehreren Kandidatinnen intensive Gespräche. Alle sagten: Ich helfe mit, aber ich möchte keine Verantwortung übernehmen«, erinnert sie. Bei der Generalversammlung im September 2021, bei der der Vorstand neu gewählt werden sollte, konnte keine Vorsitzende und keine Kassiererin gefunden werden. Trotz der Mithilfe der Regionalreferentin Regina Köhler, hatte mein keinen Erfolg.

In der Sitzung wurde das Für und Wider einer Auflösung der KFD erläutert. Daher beschloss man, die KFD bis April 2022 still zu legen. »Wir wollten doch noch, Nachfolgerinnen im Amt finden, auch, um zu zeigen, was im Ort fehlt, wenn es keine KFD mehr gibt«, so Monika Uhlschmidt weiter. Zum Schluss hatte die KFD Mondfeld von ehemals 89 Mitgliedern nur noch 60 Mitglieder. »Es ist leider der Trend, dass sich immer mehr KFD-Verbände auflösen, es fehlt einfach an Nachwuchs«, bedauerte sie. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich weiterhin kirchlich zu engagieren.

Gruppe unter der Pfarrei

So warb Pfarrer Jürgen Banschbach, dass sich die Frauen zu einer Gruppe unter der Pfarrei zusammenschließen. So können einige Aktivitäten, wie. der Blumenteppich zu Fronleichnam oder auch Andachten, weiter stattfinden. Sichergestellt ist aber auf alle Fälle, dass die Mariengrotte, wie bisher von vier Frauen weiter ehrenamtlich gepflegt wird. Sie wurde 1988 unter der Federführung der Ehrenvorsitzenden Hedwig Spielvogel erbaut. »Ich habe das Amt der Vorsitzenden gemeinsam mit Annette Haberkorn und dem gesamten Team immer sehr gerne ausgefüllt habe. Ich bin dankbar und stolz darauf, das Amt innegehabt zu haben«, so Uhlschmidt.

