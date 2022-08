Kennzeichen gestohlen und nicht versichert

Gericht: Verfahren gegen 52- Jährigen eingestellt

Wertheim 17.08.2022 - 16:24 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Staatsanwältin verlas die Anklageschrift: Vom 11. bis 25. November 2021 waren an dem Auto des Angeklagten falsche Kennzeichen angebracht, obwohl es schon bei der Zulassungsstelle abgemeldet wurde.

Ohne Haftpflicht

Zudem soll der 52-Jährige am 26. November mit diesem gefahren sein, ohne dafür eine Haftpflichtversicherung zu haben. Der 52-Jährige habe sich damit wegen Urkundenfälschung strafbar gemacht und zudem gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen.

Bereits früh im Verfahren wird klar, dass schon ein Urteil in der Angelegenheit vom Amtsgericht in Obernburg am Main vorliegt, welches die Richterin Ursula Hammer jedoch erst recht kurzfristig erhalten hatte. Sie sieht daher das Verfahrenshindernis der Doppelverfolgung und regt die Einstellung bezüglich des vorsätzlichen Fahrens ohne Haftpflichtversicherung an.

Zu dem anderen Anklagepunkt erklärte der 52-Jährige über einen Dolmetscher, dass er ursprünglich die Verschrottung des Wagens bei einem Gebrauchtwagenhändler in Auftrag gegeben habe. Sein Anwalt, den er sich jedoch aus Geldnot nicht mehr leisten konnte, hatte in einem Schriftsatz an das Gericht von einem Unbekannten gesprochen.

So durfte die Amtsrichterin ihr Spanisch unter Beweis stellen und fragte den Angeklagten direkt, ob die Person ihm bekannt gewesen sei oder nicht. Dieser erklärte, dass es sich um einen der geladenen Zeugen handelte.

Die Staatsanwältin stimmte dann dem Vorschlag der Richterin zu, mit Blick auf das schon bestehende Urteil, auch den ersten Anklagepunkt fallen zu lassen. Der Dolmetscher, der von der Richterin gebeten wurde, das Gesagte möglichst einfach zu übersetzen, machte dem Angeklagten mittels der Geste von zwei aneinander reibenden Händen klar, die Sache sei dann vom Tisch.

Bußgeld-Vorschlag für Zeugen

In dem Urteil aus Obernburg am Main wurde ein Bußgeld gegen den Mann verhängt, das er abbezahlen muss. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, bis auf die Kosten des Angeklagten für die er selbst aufkommen muss. Die Staatsanwaltschaft regte an, gegen die unentschuldigten Zeugen eine Geldbuße von 150 Euro oder ersatzweise drei Tage Ordnungshaft zu verhängen.

saku