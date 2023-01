Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kennen Sie Miaomiao?

Von Gusti Kirchhoff

18.01.2023 - 19:24 Uhr 2 Min.

Klein, aber oho könnte man sagen. Denn die kleinen Kerle sind zwar nur 1,30 Meter groß, doch sie können vier große Tabletts mit jeweils zehn Kilo Traglast gleichzeitig schleppen und mit forschem Tempo durch ein Restaurant eilen. So jedenfalls habe ich es einem Zeitungsartikel entnommen. Außerdem können sie Nonstop durcharbeiten.

Das also ist die Zukunft unserer ehrwürdigen, liebgewordenen Gaststätten? In einigen Städten gehört er bereits zum Servicepersonal, der Roboter, der autonom zu den Tischen fährt. Die Gäste nehmen sich die bestellten Speisen von einer der vier Etagen herunter, der kleine Mann sagt höflich »danke« und steuert mit leiser Musik den nächsten Tisch an.

Er sei eine Art Hilfskellner und soll so das Personal entlasten. Immerhin werde es nur eine »Ergänzung sein, kein Ersatz für einen Menschen«.

Hilfskellner mit Akku

Zunächst aber braucht man doch kurz erstmal einen »richtigen, lebenden Menschen«, der auf dem Display eintippt, zu welchem Tisch die Maschine, also der Hilfskellner mit seinem frisch aufgeladenen Akku sausen soll. Dieses Wunder der Technik kann sogar »Happy Birthday« singen.

Lustig oder schrecklich? Immerhin kostet der Serviceroboter mindestens rund 10.000 Euro und mehr, dafür sei er ohne Pause einsetzbar. Ja klar, menschliche Servicekräfte brauchen tatsächlich auch mal eine wohlverdiente Pause. Geht nicht? Schaffen wir uns nun selbst ab?

Nichts Alltägliches

Schnell, schneller muss alles gehen. Warum eigentlich? Ein Gaststättenbesuch ist, jedenfalls für mich, immer noch nichts Alltägliches, sondern etwas Besonderes, wofür ich mir dann auch gerne etwas Zeit nehme.

Wir haben es natürlich gut hier in der Region. Wenn in den gemütlichen Wirtschaften ringsum im »Ländle« persönlich Chef, Chefin oder freundliche Servicekräfte, die Bestellung aufnehmen, einen oft sogar beraten, was sie heute von der Speisekarte besonders empfehlen können, ist von Hektik keine Spur. Das geht ganz wunderbar ohne »Miaomiao« und ähnliche Maschinen.

Bei einem Schöpple Frankenwein warte ich gerne, bis das Gericht mir von der freundlichen Bedienung an den Tisch gebracht wird. Das kann mir kein mit einem Akku betriebener Kellner ersetzen. Fortschritt hin oder her, da bin ich halt rückständig.

Ich hoffe sehr, dass der, leider ausgewiesene Personalmangel bei uns in der Gegend nicht zu solchen Exzessen führt. Daran mag ich gar nicht denken. Sicher ist es vielleicht erstmal eine Attraktion in der Großstadt, wo keiner keinen kennt und man eben nicht, bevor die Bedienung unsere Wünsche aufnimmt, zunächst mal lächelnd kurz gefragt wird: Wie geht's denn so?

Das kostet tatsächlich ein paar Minuten Zeit.

Zeit, die wir nicht haben? Schade eigentlich.