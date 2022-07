Kembacher feiern drei Feste auf einmal

Freizeit: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez würdigt Eingemeindung

Wertheim 25.07.2022

Gut war die Stimmung am Samstagabend rund um den schön geschmückten Dorfbrunnen OB Markus Herrera Torrez ließ es sich nicht nehmen, auf einem alten Weinbergs-Spritzgerät Platz zu nehmen, umrahmt von Dertingens Weinprinzessin Katharina Flegler, dem Vorsitzenden des KVVK Thomas Hemmerich und Ortsvorsteherin Tanja Bolg (von links).

»Alle haben zusammen geholfen, um das Fest auf die Beine zu stellen«, freute sich Thomas Hemmerich, Vorsitzender des veranstaltenden Kultur- und Verschönerungsvereins (KVVK), und Ortsvorsteherin Tanja Bolg ergänzte: »Nachdem das Fest in den letzten beiden Jahren ausgefallen ist, sind die Leute froh, wieder zusammen kommen zu dürfen und haben viel Spaß.«

Keine alltägliche Musik

Mit ihrer Musik, die nicht alltäglich rauf- und runtergespielt wird, sorgten Bill and the Präcticants um Leadsänger Benjamin Götzinger, für prächtige Stimmung am ersten Abend. Das Repertoire der sechsköpfigen Band reichte vom populären Rock'n'Roll-Klassiker »Great balls of fire« über Songs von den Beatles, Eric Clapton und Sting bis hin zu den »Deutschrockern« Spider Murphy Gang.

Am Samstagabend wurde bereits das erste Fest gebührend gefeiert, denn seit 40 Jahren besteht eine Freundschaft zwischen Kembach und dem Musik- und Majoretten-Corps (MMC) aus Elsfleth. Alles begann, als Christoph Bolte, der seit 30 Jahren als Küster und Friedhofswärter in der Nicolai-Kirche arbeitete, den ehemaligen Elsflether Pfarrer Lutz Petersen in seiner neuen Gemeinde Kembach besuchte. Dabei wurde die Idee für den ersten Besuch des MMC geboren, aus dem sich eine langjährige Freundschaft entwickelte, die bis heute andauert, wie die Kembacher Ortsvorsteherin erfreut feststellte.

Am Sonntag wurden dann noch zwei weitere besondere Ereignisse »abgefeiert«. Mit zweijähriger Verspätung beging man das Jubiläum »50 Jahre Weinbau in Kembach«, was bereits vor zwei Jahren angestanden hatte, wie der KVVK-Vorsitzende informierte. Er ließ die Geschichte des Weinbaus in Deutschland, Franken und Kembach Revue passieren und berichtete, dass auch in der Wertheimer Ortschaft schon wesentlich länger Wein angebaut wurde, was allerdings 1902 nach dem Einfall der Reblaus in Mittelfranken zum Erliegen gekommen sei.

Erst nach der Flurbereinigung Ende der 1960er Jahre ließen 34 Familien aus Dietenhan und Kembach auf einer Fläche von 13 Hektar den Weinbau wieder aufleben. Als Erinnerung an den besonderen Tag hat die GWF einen Jubiläumswein gekeltert, der beim Fest auch ausgeschenkt wurde. Die Entwicklung des Weinbaus von früher bis heute konnten die Besucher in einer Geräte-Ausstellung unter Butte und Vollernter bewundern. Im ersten Stock des Rathauses wurden Unterlagen zu den drei Festen ausgestellt.

Dazu zählte auch der Forderungskatalog, den die damals Verantwortlichen in Kembach an die Stadt bei der Eingemeindung gestellt hatten, wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez berichtete, und er erinnerte daran, dass es »keine Liebesheirat«, sondern eine »Vernunftehe« war, die zwischen Wertheim und Kembach geschlossen wurde. Lange habe sich die damals noch selbstständige Gemeinde gewehrt, aber letztlich habe sich eine Mehrheit der Kembacher bei einer Bürgerabstimmung am 9. Januar 1972 dafür ausgesprochen. »Aus heutiger Sicht eine gute Entscheidung, denn kleine Orte können heute gar nicht mehr alle Anforderungen an eine moderne Kommune stemmen«, war er überzeugt.

Engagierte Bürger

Dass alle zehn Punkte aus der Eingemeindungsurkunde inzwischen erfüllt sind, sei auch den Kembacher Bürgern zu verdanken, die durch ihre Eigenleistungen, beispielsweise den Anschluss der Häuser an die Wasserversorgung oder den Bau der Kembachtalhalle, erst möglich machten, erinnerte die Ortsvorsteherin. Auch wenn die Einwohnerzahl in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten leicht rückläufig war, könne man sich in Kembach wohlfühlen, waren sich Bolg und Herrera Torrez mit der Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler einig, die es sich nicht nehmen ließ, ein paar Grußworte aus der Nachbargemeinde zu überbringen.

PETER RIFFENACH