Keine Wasserknappheit in der Region

Versorgung: Pegelstände in den örtlichen Brunnen in Wertheim und Marktheidenfeld im grünen Bereich

Marktheidenfeld 28.04.2022 - 11:54 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Messstelle für Grundwasser bei Unterwittbach. Aalbachtal bei Dertingen: Aus den dortigen Brunnen kommt ein Großteil des Wertheimer Wassers. Laut Stadtwerken droht im Sommer keine Wasserknappheit.

Die Wasserversorgung ist laut Umweltministerium und Landesamt für Umwelt in Bayern zwar insgesamt gesichert, berichtete der Bayerische Rundfunk vergangene Woche. Gleichzeitig zeige der Klimawandel aber seine Folgen: 63 Prozent aller bayerischen Messstellen, die das oberflächennahe Grundwasser kontrollieren, wiesen derzeit niedrige oder sehr niedrige Wasserstände auf - laut Landesamt eine außergewöhnliche Situation.

Anders sieht es beim Thema Wasserknappheit in unserer Region aus: »Zu dem Thema könnte man ›Ein Lächeln in Wertheim‹ titeln«, sagt Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, die aus ihren Quellen im Aalbachtal bei Dertingen die Stadt Wertheim mit Wasser versorgt.

In weiteren Gemeinden im Umland wie Kreuzwertheim, Freudenberg und dem Wasserzweckverband Stadtprozelten besorgen die Stadtwerke die Betriebsführung. Die Grundwasserbestände hätten sich in den vergangenen beiden Jahren nach mehreren trockenen Sommern erholt, erklärt Beier. »Nach diesem Winter stehen wir sogar noch ein Stück weit besser da als im vergangenen Jahr.« Sorgen um eine Wasserknappheit müsse man sich im Gebiet der Stadtwerke Wertheim nicht machen. »Wir müssen nicht zum Wassersparen aufrufen. Die Leute müssen auch nicht befürchten, dass sie im Sommer ihre Pools nicht befüllen können«, sagt der Stadtwerke-Chef, der seit 2012 in der Region ist. »In dieser Zeit war noch nie das Wasser knapp.«

Die Auswirkungen trockener Sommer bekomme man zwar schon zu spüren, doch die Wasserstände in trockenen Jahren wie 2013, 2014 und 2015 hätten auch nur zehn Prozent unter dem Durchschnittswert gelegen. »Das Ganze wird erst dann zum Problem, wenn die Niederschläge dauerhaft ausbleiben und sich das Grundwasser nicht regenerieren kann.«

Ähnlich sieht das auch Klaus Woitas: »Mit den Pegeln sind wir im grünen Bereich«, sagt der Geschäftsführer der Wassergruppe Marktheidenfeld. Der Zweckverband liefert Wasser nach Kreuzwertheim, in die Grundgemeinden, nach Rothenfels, Hafenlohr und Teile Marktheidenfelds, das Versorgungsgebiet ist etwa 80 Quadratkilometer groß. Auf 2021 geblickt, spricht er von einem »schönen Jahr aus Versorger-Sicht«: 748 Liter Regen fielen 2021 im Wachengrund pro Quadratmeter, im Jahr davor waren es 673. Im Weihersgrund zeichnete man 769 Liter und damit deutlich mehr als die 658 Liter des Jahres 2020 auf.

Keine regenreichen Jahre

In beiden Gebieten betreibt die Wassergruppe ihre Brunnen, im März hat sie in der Verbandsversammlung die Zahlen präsentiert. Aus den drei Brunnen im Weihersgrund wurden 478.000 Kubikmeter entnommen, aus den drei Brunnen im Wachengrund förderte man etwa 288.500 Kubikmeter. Von regenreichen Jahren will Woitas nicht sprechen. »Aber es hat immer zum richtigen Zeitpunkt geregnet.« So habe es dann auch keine übermäßige Abnahme von Gießwasser gegeben. Dennoch macht man sich in der Wassergruppe Gedanken, wie es weitergeht:

Die »Strategische Ausrichtung 2025« ist ein Zukunftsplan für die Versorgungssicherheit. »Die Sommer werden tendenziell trockener, die Niederschläge weniger.« Mit Probebohrungen sollen weitere Quellen erschlossen werden. »Wir wollen nicht mehr, sondern das, was wir jetzt verbrauchen, sichern«, sagt Woitas. Da die Förderung in den bestehenden Brunnen rückläufig sei, brauche man zusätzliche. »Am besten an einem dritten Standort.« Wohin es gehen könnte, wird in den nächsten Verbandsversammlungen Thema sein.

Fürs laufende Jahr werde man nicht zum Wassersparen aufrufen müssen, ist sich Woitas sicher. Aber: »Die letzten acht Wochen war es zu trocken. Für den April könnten wir ein bisschen Regen noch gut gebrauchen.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Grundwassermessstelle Um stets über den aktuellen Grundwasserspiegel informiert zu sein, gibt es in Baden-Württemberg und Bayern ein dichtes Netz von Grundwassermessstellen. Bayernweit gibt es im Landesgrundwassermessnetz laut Landesamt für Umwelt etwa 750 Messstellen, in denen sowohl Wasserstände als auch -qualität gemessen werden. Unterschieden wird zwischen oberem und unterem Grundwasserstockwerk. Auf ersteres wirken sich Niederschläge deutlich größer aus, weil sie länger brauchen, um in tiefere Bodenschichten vorzudringen. Ein örtliche Messstelle gibt es beispielsweise in Kreuzwertheim-Unterwittbach nahe des Betonwerks. Das Grundwasser steht dort in einer Tiefe zwischen 63 und 64 Metern. Im Jahresvergleich weist das Grundwasser dort einen Höchststand auf und steht deutlich höher als im April 2021. Die Unterschiede können regional groß sein: Die Messstelle in Dammbach (Landkreis Aschaffenburg) weist beispielsweise derzeit einen sehr niedrigen Stand auf. In Baden-Württemberg betreibt die Landesanstalt für Umwelt nach eigenen Angaben etwa 1900 Beschaffenheitsmesstellen und 2000 Grundwasserstandsmessstellen. Für Bayern ist die Datenbank unter der Internetadresse www.nid.bayern.de/grundwasser abrufbar, Baden-Württemberg stellt die Daten unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/grundwasser zur Verfügung. Die Daten sind in der Regel tagesaktuell. (scm)