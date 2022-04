Keine Systemrelevanz: Bei Gas-Lieferengpässen sind alle gleich

Energieversorgung: Wie Netzbetreiber Industrieunternehmen auf Einschränkungen vorbereiten

Wertheim 05.04.2022

Thomas Beier ist Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim. Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Habeck rief deswegen die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus.

Die Stadtwerke haben Großkunden vor allem in den Industriegebieten in Bestenheid und an der Autobahn bei Bettingen, insgesamt gibt es laut Beier einschließlich Privatkunden etwa 4000 Übergabestellen in Wertheim.

Markt funktioniert weiter

Deutschland habe die größten Erdgasspeicher in Europa, erklärt der Ingenieur. "Mit dem, was wir bis jetzt haben, würde das bis zum Winter für uns reichen", sagt er. Die vergangene Woche von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündete Vorwarnstufe sei auf Druck der Energieversorger ausgerufen worden. "Das heißt erst mal, dass die Regierung Krisenstäbe bilden muss mit Verbänden und Energieversorgern. Die Krisenstufe hat erst mal keine Auswirkungen auf irgendwelche Versorgung. Die ganzen Marktmechanismen funktionieren normal weiter."

Darüber hinaus gebe es noch die Alarm- und die Notfallstufe. Bei der Alarmstufe gibt es zwar Versorgungsschwierigkeiten, der Bedarf kann aber dennoch über den Markt gedeckt werden. Heikel wird es dann bei der Notfallstufe. "Das heißt es ist abgestellt und wir haben keine Alternative", sagt Beier. Dann würden nur noch die sogenannten "schützenswerten Letztverbraucher" versorgt. "Das sind alle Privatkunden. Feuerwehren, Krankenhäuser, Pflegeheime, Bundeswehr oder Supermärkte", zählt Beier auf. Für diese Standardlastprofil- oder SLP-Kunden reiche das Gas immer.

Großverbraucher immer erfassen

Anders ist das bei den sogenannten RLM-Kunden - das bedeutet regelbares Last-Management. Kommt es zum Äußersten, wird diesen nicht schützenswerten Kunden das Gas abgedreht - in Teilen oder komplett. "Die nicht-schützenswerten Kunden müssen wir jährlich melden, das machen wir schon zig Jahre in der Krisenvorsorge Gas, unabhängig von Putins Krieg", erklärt Beier. Szenarien seien beispielsweise Ausfälle wichtiger Pipelines durch technische Störungen. Seines Wissens nach habe es solche Abschaltungen aber noch nie gegeben.

Systemrelevante Betriebe wie in der Corona-Krise gebe es übrigens nicht, alle wären gleich betroffen - selbst Hersteller von Medizintechnik oder Lebensmitteln. "Ich darf nicht entscheiden, wer Gas bekommt und wer nicht. Die Versorgung muss diskriminierungsfrei sein." Die Wertheimer Stadtwerke schreiben ihre Großabnehmer regelmäßig an, um die Kontaktdaten der Verantwortlichen, die rund um die Uhr erreichbar sein sollen, aktuell zu halten. "Im Fall der Fälle würden uns dann ganz kurzfristig mit allen Betroffenen zusammensetzen, die Situation schildern", erklärt Beier. Und erklären, wie viel Prozent Gas man weniger liefern könne. "Dann muss jeder seinen Beitrag leisten und seine Leistung entsprechend reduzieren." Dies werde vor Ort auch kontrolliert. "Bei Nicht-Einhaltung bleibt am Ende nur die Abschaltung."

Notfallplan wird geübt

Geübt werde das mehrmals pro Jahr in der Kommunikation zwischen lokalen Versorgern und übergeordneten Netzbetreibern. "Auch aktuell wird das wieder geübt", erklärt Beier. "Mir ist nicht bekannt, dass das außer zu Übungszwecken in Deutschland schon mal eingesetzt wurde."

Die Wirtschaft könne sich nur mäßig wappnen. "Man kann die Sache nicht abwenden, sondern sich nur ein wenig vorbereiten", erklärt Beier. Er hat die Firmen aufgefordert, sich Verbrauch und tägliche Spitzenleistungen anzuschauen, zu unterscheiden in Prozessgas für die Produktion und anderes Gas, beispielsweise für die Heizung. Wer wisse, wie viel Prozent eine bestimmte Produktonslinie brauche, könne passgenau einen bestimmten Verbraucher abschalten.

"Schön ist das alles nicht. Ich sehe das jetzt auch gerade nicht kommen", sagt Beier. "Trotzdem ist es ein latentes Risiko, das man nicht wegwischen kann."

Auch bei der Energieversorgung Lohr-Karlstadt gebe es erhöhten Nachfragebedarf bei den Kunden, sagt eine Mitarbeiterin auf Anfrage. Insbesondere Privatkunden wollten wegen stark gestiegener Gaspreise ihre Abschläge heraufsetzen. Keine Auskunft konnte sie zu Firmenkunden geben. Eine Anfrage dazu bei der Geschäftsführung blieb bis Montagnachmittag unbeantwortet.

Matthias Schätte