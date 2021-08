Keine schrägen Töne mehr von der Stiftskirchen-Orgel

Die Bezirkskantorin Katharina Wulzinger an ihrer Rensch-Orgel

»Die Orgel ist immerhin knapp 40 Jahre alt und da sind Verschleißerscheinungen an Stellen, die mechanisch stark beansprucht werden, durchaus normal«, erklärt Katharina Wulzinger und deutet auf den Balg, der hinten an der Orgel angebracht ist. Das »Windwerk«, das vereinfachend auch »Gebläse« genannt wird, ist eine Baugruppe der Orgel, die für die gleichmäßige Erzeugung, Regulierung, Verteilung und Modellierung der Druckluft zuständig ist. Befüllt wird der Magazinbalg von einem Gebläse, das heute von einem Motor angetrieben wird. »Früher waren Bälgetreter für die Winderzeugung zuständig«, berichtet die Bezirkskantorin.

Die Magazin- und Ausgleichsbälge schicken den erzeugten Wind über Luftkanäle in die verschiedenen Stockwerke zu den Windladen, auf denen die Orgelpfeifen stehen. »Der Magazinbalg, der hinten an der Orgel angebracht ist, besteht an den beweglichen Stellen aus Ziegenleder und dieses Leder war stellenweise brüchig und eingerissen«, erläutert Wulzinger. Die Orgelbauer der Firma Rensch aus Lauffen, die auch die Orgel vor fast 40 Jahren gebaut hat, zerlegten in ihrer Werkstatt den Balg und bespannten ihn mit neuem Leder. »Auch die Ausgleichsbälge wurden neu bespannt und nun ist die Lungenfunktion der Orgel wieder voll hergestellt«, freut sich die Bezirkskantorin.

Betriebserlaubnis sonst 2023 erloschen

Neben der Balgüberarbeitung sei auch die »elektrische Sicherheit« der Orgel instandgesetzt worden, berichtet Wulzinger. Hier wurden einige Dinge im Innenleben der Registerschaltung erneuert. »Das war notwendig, weil die Betriebserlaubnis sonst 2023 erloschen wäre und wir hätten die Orgel stilllegen müssen«, sagt sie. Nach Prüfung durch den Orgelsachverständigen der Landeskirche, Martin Kares, der jede Reparatur über 5000 Euro begutachten und genehmigen muss, sei speziell diese Maßnahme akzeptiert worden und entsprechend werden die Kosten dafür auch von der Landeskirche übernommen, berichtet die Kantorin. Dadurch werde das Gemeindebudget um rund 10.000 Euro entlastet. Besonders lobte Kares im Verabschiedungsgottesdienst Wulzinger für ihre Expertise, die ihr sogar erlaubte, Orgelreinigungen eigenverantwortlich zu prüfen.

Den Reparaturarbeiten schloss sich die regelmäßige Wartung an, die alle zwei Jahre ansteht. »Dazu gehört, dass die Orgel zwei Tage durchgestimmt wird. Dabei kam eine tote Wespe zum Vorschein, die einen Ton lahmgelegt hatte«, erzählt Wulzinger. Zudem habe man einen Lötstreifen gefunden, der beim Spiel heftige Raspelgeräusche verursachte. Auch wenn die Landeskirche den Löwenanteil der Kosten übernimmt, bleibe für die Emmausgemeinde ein Eigenanteil von insgesamt 5725 Euro übrig. »Es wäre schön, wenn sich hier Spender finden würden, die uns helfen, diese Kosten zu stemmen«, sagt die Bezirkskantorin. Gemeinsam mit Carsten Klomp, dem Ehemann der Dekanin und Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, hat sie einen mehrstufigen Plan über die notwendigen Umbauten an der Orgel erstellt. »Dabei handelt es sich beispielsweise um die Anpassung von Spielhilfen und es wäre auch wichtig, dass die Orgel in den tiefen Frequenzen etwas mehr Power bekommt«, sagt die Bezirkskantorin.

Info: Weitere Infos und Spendenkonto unter Evangelische Kirchengemeinde Wertheim (kirchenbez-wertheim.de)

Hintergrund: Geschichte der Stiftskirchen-Orgel Wertheim. Die Geschichte der Orgel in der Stiftskirche ist eng mit der Geschichte der konfessionellen Unterschiede verbunden. Nach der Erbauung Kirche gab es eine Orgel, die von einem seit dem Ende des 14. Jahrhunderts nachgewiesenen Organisten bedient wurde. Nach der Reformation und der Gegenreformation, die das Grafenhaus im 16. Jahrhundert in einen protestantischen und katholischen Teil spaltete, wurde das Gotteshaus als Simultankirche betrieben. Dabei feierten die Katholiken im Chor hinter einem prächtig gestalteten Lettner und die Protestanten im Hauptkirchenschiff ihre Gottesdienste. Eine "Schwalbennestorgel" an der nördlichen Längsseite der Kirche wurden von beiden Konfessionen genutzt und die Kosten geteilt. 1663 sollte die Orgel renoviert werden und ein Streit entbrannte, als die protestantische Seite vorschlug, eine große Orgel auf der Westempore zu errichten. Als die Katholiken sich weigerten, ging der Streit bis zum Reichskammergericht in Regensburg und dem Reichshofrat in Wien, die letztlich entschieden, dass die neue Orgel auf der Westempore errichtet werden sollte. Leider nicht mehr vorhanden, auch wenn drei Orgelpfeifen im Grafschaftsmuseum von ihrer Existenz zeugen, ist die Stumm-Orgel, die 1770 von Heinrich und Philipp Stumm gebaut wurde. 1903 wurde sie ausgebaut und durch eine neue ersetzt, die allerdings nur bis 1957 hielt und dann durch eine Mann-Orgel ersetzt wurde, ehe 1982 die jetzt benutzte dreimanualige, neobarocke Rensch-Orgel mit 48 Registern und über 2300 Pfeifen eingebaut wurde.