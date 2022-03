Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine mobilen Luftfilter an Kreuzwertheimer Grundschulen

Schulverband: Lüften über die Fenster reicht aus

Kreuzwertheim 25.03.2022 - 11:59 Uhr 1 Min.

Nach genauer Detailprüfung hatte man jedoch im Nachgang entschieden, doch keine Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Schulverbandsvorsitzender Klaus Thoma erklärte am Donnerstagabend im Kreuzwertheimer Rathaus dazu, generell sei der Schulverband bereit, die Schulen mit entsprechender Technik auszustatten und dafür auch deutlich über den Förderhöchstsätzen hinaus Anschaffungskosten sowie alle Folgekosten zu tragen.

In die Entscheidungsfindung hatte man Elternbeirat und Schulleitung einbezogen. In den Sommerferien hatte man einen Sachverständigen zur Thematik befragt. Dabei ging es um technische und finanzielle Aspekte sowie den künftigen Wartungsaufwand. »Schließlich fiel die Entscheidung gegen eine Anschaffung«, so Thoma.

Teure Anschaffungskosten

Als Gründe werden in der Sitzungsvorlage genannt, alle Unterrichtsräume sowie die Räume der Mittagsbetreuung ließen sich gut, lüften. Weiterhin sind die Anschaffungskosten für Geräte, die die Förderrichtlinie und benötigten Qualitätskriterien erfüllen, teurer als erwartet. Mit Blick auf eine mittelfristig zu erwartende Generalsanierung des Schulgebäudes wird der Einbau einer stationären Belüftungsanlage Thema sein.

Außerdem habe, so die Vorlage, die Elternbeiratsvorsitzende von überwiegend skeptischen Haltungen der befragten Klassenelternsprecher berichtet. Die stellvertretende Verbandsvorsitzende und Bürgermeisterin von Schollbrunn, Thea Kohlroß, ergänzte: »Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.« Im Laufe der Gespräche sei klargeworden, die Geräte seien nur ein Zusatz zum Fensterlüften. Auch sie verwies auf die Skepsis der Eltern, unter anderem wegen der Geräusche der Geräte.

Schulleiter Peter Erdmann meinte rückblickend auf die vergangenen Monate, man müsse sich fragen, welchen Unterschied der Einsatz solcher Geräte gemacht hätte. Man setze erfolgreich CO2-Ampeln zur Kontrolle der Frischluftmenge ein. »Alle Räume können quer gelüftet werden.«

Raumluftfilter hätten nur in wenigen Wochen für den praktischen Schulbetrieb einen Unterschied gemacht. Es habe gegolten, seien diese im Raum im Einsatz, müssten die Sitznachbarn von an Corona erkrankten Kindern nicht in Quarantäne, ohne die Geräte schon. Dies sei inzwischen aber nicht mehr bedeutend, denn die Gesundheitsämter sprächen keine Quarantäne-Anordnungen für Kontaktpersonen mehr aus. »Ich kann als Schulleiter keine Quarantäne aussprechen«, betonte Erdmann.

bdg