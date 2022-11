Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Förderung aus Berlin für die Sanierung der Wertheimer Burg

Stadt fehlen 260.000 Euro

Wertheim 16.11.2022 - 14:49 Uhr < 1 Min.

Bei dem negativen Förderbescheid geht es um zwei Großprojekte auf der Burg, die beide im Jahr 2024 fortgesetzt werden sollen. Das ist zum einen die Sanierung umfangreicher Mauerabschnitte, zum anderen die Erhaltungsarbeiten an den Fassaden und dem Gewölbe von Palas und Kapellenbau. Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten, die bereits in diesem Jahr begonnen haben, belaufen sich auf rund 890.000 Euro. Das Landesamt für Denkmalpflege hat eine Förderung von 117.000 Euro bereits zugesagt, 100.000 Euro sollen von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz kommen, die Stadt will 410.000 Euro investieren. 260.0000 Euro sollten aus dem Denkmalschutz-Förderprogramm des Bundes fließen.

Gunter Fritsch