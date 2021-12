Kein Verbot für "Spaziergänge" in Wertheim

Protest: Stadtverwaltung will friedliche Umzüge akzeptieren - Aktivitäten werden beobachtet

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt die Ereignisse vom Sonntag in Wertheim. Mehrere Dutzend Menschen treffen sich gegen 15 Uhr im Rathausinnenhof und ziehen von dort in einer langen Reihe durch die Gassen der Altstadt. Viele von ihnen tragen rote Aufkleber mit der Aufschrift: "Ich mach da nicht mit." Gemeint ist nicht nur eine mögliche Impfpflicht gegen das Corona-Virus, sondern auch die seit 2020 verfügten Schutzmaßnahmen. Auch Kinder sind dabei. Anders als bei klassischen Demonstrationen werden weder Transparente mitgeführt noch Parolen gerufen. Schutzmasken trägt niemand.

Kleinere Aktionen

Schon im April hatte es an der Main-Tauber-Halle eine Zusammenkunft von Maßnahmengegnern gegeben. Auch im Rahmen des "Winterzaubers" in der Innenstadt gab es kleinere Aktionen. Für Empörung hatte ein Aufruf des AfD-Kreisverbandes gesorgt, vor dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim zu demonstrieren. Am ersten Sonntag im Dezember waren unter dem Motto "Stoppt die Impfdiktatur" etwa 250 Menschen zur Klinik gezogen. Auch danach hatte es mehrere solcher "Spaziergänge" gegeben.

Diese hat die dortige Stadtverwaltung per Allgemeinverfügung bis vorerst 31. Januar verboten, weil mit den Aufrufen zu solchen "Spaziergängen" wiederholt das Anmelden einer Kundgebung und die Einhaltung der entsprechenden Auflagen umgangen worden seien, hieß es zur Begründung der dortigen Stadtverwaltung. Teilnehmer können mit bis zu 1000 Euro Geldbuße belegt werden, wer zur Teilnahme aufruft, kann sich damit strafbar machen. Ein Demonstrationsverbot ist dies übrigens nicht: Angemeldete Versammlungen sind unter Beachtung der Hygieneauflagen weiter zulässig. Schlagzeilen hatten zuletzt mehrere nicht angemeldete Proteste in Schweinfurt gemacht. Zuletzt am Sonntag hatte es Krawalle gegeben, bei denen Demonstranten und Polizisten verletzt worden waren.

"Geordnet und friedlich"

Auch der "Spaziergang" in Wertheim am Sonntag sei nicht angemeldet gewesen, heißt es von der Wertheimer Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Etwa 100 Personen in kleinen Gruppen hätten teilgenommen. "Der Ablauf war geordnet und friedlich. Die Teilnehmer waren erkennbar bemüht, die notwendigen Abstände einzuhalten. Anders als in Bad Mergentheim oder in anderen Kommunen wurden weder Parolen skandiert noch Plakate mitgeführt und Passanten wurde nicht verbal angegangen", heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Die Stadtverwaltung beobachte die Aktivitäten in enger Abstimmung mit der Polizei. "Wir vertreten die Haltung, dass sie in der bisherigen Form zu akzeptieren sind, da die klassischen Merkmale einer anzumeldenden Veranstaltung nicht oder nur ansatzweise vorliegen", heißt es in der Stellungnahme. Sollte sich der Charakter der "Spaziergänge" ändern und "mit negativen Begleiterscheinungen in der beschriebenen Form" einhergehen, sei man "handlungsfähig und handlungsbereit".

Völlig ohne Resonanz blieb bisher ein Aufruf der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum (Lauda-Königshofen): Sie hatte im Internetnetzwerk Facebook dazu aufgefordert, jeden Montagabend vor dem jeweiligen Rathaus gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Matthias Schätte