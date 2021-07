Kein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion im Kreis

Pandemie: Mehr als 62 000 Impfungen im KIZ - Land verlängert Betrieb bis einschließlich 30. September

Die zwölf Infektionsfälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 5, Boxberg: 0, Creglingen: 0, Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 0, Königheim: 1, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 0, Niederstetten: 0, Tauberbischofsheim: 1, Weikersheim: 0, Werbach: 0, Wertheim: 4 und Wittighausen: 0.

Aufgrund eines positiven Schnelltests bei einem Jugendlichen musste eine Klasse der Comenius-Realschule Wertheim in Quarantäne.

Der aktuelle Inzidenzwert für Montag, 5. Juli, kann ab etwa 18 Uhr im Lagebericht des LGA unter https://www.gesundheitsamt-bw.de abgerufen werden.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim haben in der Woche von Montag, 28. Juni, bis Sonntag, 4. Juli, insgesamt 1730 Erst-Impfungen und 2144 Zweit-Impfungen stattgefunden, heißt es weiter. Somit wurden in der vergangenen Woche im KIZ 3874 Impfdosen beziehungsweise von Montag bis Sonntag im Schnitt 553 Impfdosen täglich verabreicht. Bisher erhielten seit dem Impfstart im Main-Tauber-Kreis insgesamt 36 961 Menschen ihre erste und 24 445 Personen ihre zweite Impfung durch das KIZ.

Hinzu kommen 843 Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt. Er war in der vergangenen Woche nicht im Einsatz. Insgesamt wurden bisher also 62 249 Impfdosen durch das KIZ verabreicht. Die vollständige Immunisierung besteht frühestens 14 Tage nach der zweiten Impfung.

Bisher fast 39 000 Impfungen in Arztpraxen im Landkreis

Seit 6. April impfen in Baden-Württemberg auch die Arztpraxen flächendeckend mit. Im Main-Tauber-Kreis nehmen laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell weiterhin 93 Praxen Corona-Schutzimpfungen vor. Sie haben laut Kassenärztlicher Vereinigung in der Zeit vom 6. April bis einschließlich 4. Juli insgesamt 38.860 Impfdosen verabreicht, davon 23 413 Erstimpfungen und 15 447 Zweitimpfungen.

Darüber hinaus lassen sich weiterhin viele impfberechtigte Einwohner des Main-Tauber-Kreises beispielsweise im Zentralen Impfzentrum in Rot am See impfen. Ebenso finden inzwischen Impfungen durch Betriebsärzte in Unternehmen statt.

Die Landesregierung hat beschlossen, die Arbeit der 50 Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg bis 30. September zu verlängern, so die Meldung. Dies gilt auch für das Kreisimpfzentrum des Main-Tauber-Kreises in Bad Mergentheim. Bis dahin wird auch der Bund sich weiterhin anteilig an der Finanzierung beteiligen. Bisher war die Laufzeit der Kreisimpfzentren bis 15. August geplant. »Wir als Landkreis sind auch zu einem Engagement im Kreisimpfzentrum über den 30. September hinaus bereit, wenn es für die Bekämpfung der Pandemie erforderlich sein sollte, beispielsweise für mögliche Auffrischungsimpfungen, und das Land die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen schafft«, kommentiert Landrat Christoph Schauder die Entscheidung.

Rund 55 Prozent geimpft

Das Sozialministerium zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Impfkampagne. Rund 55 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg seien bereits einmal geimpft. Ab Mitte August sei gleichwohl ein verstärkter Übergang in die Regelversorgung durch niedergelassene Ärzte möglich.

Die Kreisimpfzentren als dezentrale Strukturen vor Ort sollen jedoch auch über den 15. August hinaus eine weiterhin wesentliche Rolle spielen.

Vom 15. August bis 30. September soll noch ein Grundstock an landesweit 18 Mobilen Impfteams beibehalten werden, die immer dort zum Einsatz kommen werden, wo es notwendig ist.

Hintergrund Die Pandemie-Lage im Kreis Main-Tauber im Überblick: Inzidenz: 4,5 Aktuell Infizierte: 12 Neue Todesfälle 0 Infektionen gesamt: 5133Genesen: 5031 Quelle: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Stand 5. Juli, 14.30 Uhr. (el)