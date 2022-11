Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kein Lob für Vereinsförderung

Gemeinderat: Richtlinien für Werbach in Klausurtagung ohne Ehrenamtliche aufgestellt - Lasten nicht abgedeckt

Werbach 30.11.2022 - 11:41 Uhr 3 Min.

Dass das mit den Komplimenten nicht geklappt hat, das hat der Rat sich einmal mehr selbst zuzuschreiben, denn zu viel war unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und geplant worden - in diesem Fall im Rahmen einer Klausurtagung. Das Vorwort zur selbst erlassenen Vereinsförderungsrichtlinie lobt ausführlich Vereine und Verbände. Beide stützten im Ehrenamt die Demokratie und das Zusammenleben in der Gemeinschaft, seien ein wichtiger Baustein.

Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr sprach von den tragenden Säulen der Gesellschaft, die Fraktionsvorsitzenden Zwingmann und Rudolf lobten den sozialen Kitt, den die Vereine - auch mit ihrer Jugendarbeit - unabdingbar für die Gesellschaft bedeuteten. Da sei nicht nur Corona, das den Vereinen das Leben schwer mache, mittlerweile reihe sich eine Krise an die nächste und bedrohe den Fortbestand der Vereinskultur, stellte der Bürgermeister heraus.

Folglich bekommen die Vereine je nach Größe nun erstmals eine Förderung von bis zu 650 Euro, zudem zehn Euro für jeden im Verein aktiven Jugendlichen. Diese zehn Euro fielen ganz erheblich ins Gewicht, machten für die meisten Vereine weit mehr Förderungssumme aus als der mitgliederabhängige Grundbetrag. Zeitnah und gesondert sollen zudem die Jahresmieten für die kommunalen Hallen und Räume beschlossen werden, so hat es der Rat entschieden. Was er vergessen hat: Viele der 30 Vereine haben eigene Sportanlagen oder Vereinsheime, auch die müssen in Schuss gehalten und geheizt werden.

Als Erste wies die Werbacher Ortsvorsteherin Birgit Hörner auf den Makel hin. Verschiedene Vereinssprecher stützten sie aus dem Publikum heraus mit eigenen Redebeiträgen. Hörner betonte: »Keiner von den Vereinen mit eigener Infrastruktur hat uns je auf der Tasche gelegen.« Sehen müsse man aber, dass diese Vereine Lasten trügen, die durch die vorgestellte Vereinsförderung in keiner Weise abgedeckt würden. Es entstehe eine nicht hinzunehmende Ungleichheit.

Für jene Vereine bedürfe es eines eigenen Förderbudgets, dass den jeweils individuellen Gegebenheiten gerecht werden könne. Umfassende Gerechtigkeit könne es nie geben, aber man müsse es zumindest versuchen, und im Moment sei man noch sehr weit davon entfernt, sagte Hörner und forderte, dass sich die Verwaltung »sehr zeitnah mit diesen Vereinen an einen Tisch setzt«.

Dass da viel zu besprechen ist, zeigt das Beispiel der DLRG. Wie ein Sprecher sagte, zahlt der Verein für die Übungsstunde im Külsheimer Hallenbad mittlerweile allein schon 94 Euro. Neben den Übungsleiterpauschalen fielen zudem auch noch Kosten für den Bustransfer an. Bürgermeister Dürr sagte, er stehe für offene Gespräche zur Verfügung, bemängelte jedoch, dass die Vereine ihre Kritik erst so spät anbrächten. Bereits im vergangenen Sommer seien sie über die Ortsverwaltungen mit einer Anfrage zum Thema befasst worden.

Michael Geringhoff

Gemeinderat in Kürze Werbach. Hier weitere Themen aus der jüngsten Gemeinderatssitzung in Werbach: Bauland-Erschließung: Neu berechnet sind die globalen Kosten, die Zu- und Abwasser bei der Erschließung von Bauland ausmachen. Für Neubauflächen werden sie, für den Bürger zumeist unsichtbar, von vornherein eingerechnet. Wirklich betreffen wird es nur jene Bürger, die auf Bestandsgrundstücken bauen wollen. Einmalig werden da je Quadratmeter Nutzungsfläche für den Abwasserkanal 2,90 Euro berechnet (zuvor 3,25 Euro), für die Kläranlage 1 Euro (zuvor 1,25 Euro), für den Wasserversorgungsbeitrag 4,05 Euro (bisher 2,80 Euro). Wasserverbrauchsgebühr: Die Gebühr für das Frischwasser steigt zum Jahreswechsel von 2,96 Euro auf künftig 3,42 Euro. Die Gebühr war vorzeitig neu kalkuliert worden, weil durch den Anschluss des Welzbachtals an die Wasserversorgung Mittlere Tauber auch die Umlage an den Zweckverband steigt. Bislang hatte die Gemeinde dem WVMT jährlich 83.000 Euro überwiesen, künftig sind es 170.000. In den Folgejahren wird eine nochmalige Steigerung auf 200.000 Euro erwartet. Wahltermin: Am Sonntag, 23. April, wählen die Werbacher einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Der langjährige Amtsinhaber Ottmar Dürr hatte bereits im September angekündigt, sich nicht mehr zur Wahl stellen zu wollen. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten endet am Dienstag, 28. März. Bislang sind keine Anwärter für das Amt bekannt. Ein Wahlausschuss ist bestimmt, ebenso ein Termin für eventuell notwendige Stichwahlen. Notstrom: Auf Nachfrage teilte die Verwaltung mit, dass man für den Fall länger andauernder Stromausfälle die Anschaffung von Notstromaggregaten in Erwägung ziehe. Mögliche Standorte seien die örtlichen Feuerwehren und das Rathaus in Werbach. Ge