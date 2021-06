Kein Flüsterasphalt auf der Neuen Vockenroter Steige

Bauausschuss: Land rückt von ursprünglichen Planungen für die Lärmsanierung ab

Wertheim 15.06.2021

Die Uihleinstraße ist bereits seit Pfingsten für den Verkehr gesperrt. Die Stadtwerke erneuern zurzeit Versorgungsleitungen für Abwasser und Gas, Glasfaserkabel werden verlegt. Mit Abschluss der Arbeiten folgt die komplette Sanierung der Straßendecke von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Berliner Ring. Der ursprünglich geplante sogenannte Flüsterasphalt zur Lärmminimierung wird nicht aufgetragen, teilte das Regierungspräsidium jetzt der Stadt mit. Foto: Gunter Fritsch

Wertheim. Die Asphaltdecke soll nach Abschluss der derzeitigen Bauarbeiten in der Uihleinstraße erneuert werden. Das Land Baden-Württemberg saniert die Fahrbahn zwischen der Einmündung Bahnhofstraße und der Einmündung Berliner Ring am Wartberg. Der Abschnitt werde mit Beginn der Arbeiten komplett für den Verkehr gesperrt, kündigte Dattler an. Schleichwege durch das Wohngebiet links der Tauber etwa durch die Hospitalstraße bis zur Ausfahrt Alte Vockenroter Steige sollen dann nicht mehr möglich sein. Die Umleitung ist schon heute vom Wartberg über Bestenheid nach Wertheim ausgeschildert.

Das Regierungspräsidium begründet den Verzicht auf den Flüsterasphalt vor allem mit dem Straßenverlauf der L 508: So habe es geheißen, dass die Strecke zu viele Kurven habe, um diesen Asphalt zu verlegen, zitierte Dattler aus einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Neben einer verminderten Haltbarkeit sei der Belag auch deutlich rutschiger. Auch die Vielzahl an Hydranten und Kanaldeckeln machten einen Einbau wenig sinnvoll. Vom Lärm besonders betroffene Anwohner könnten jetzt Anträge für den Einbau von Lärmschutzfenstern stellen und dafür eine Landesförderung beantragen, so Dattler.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zeigte sich über den Brief des Regierungspräsidiums verwundert: Der Straßenverlauf und die Einbauten in der Fahrbahn sei der Behörde vor Baubeginn bekannt gewesen, als es geheißen habe, hier könne Flüsterasphalt verlegt werden. Richard Diehm (Grüne) merkte an, dass der Belag seine lärmmindernde Wirkung erst ab einer Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern entfalte. Auf der gesamten Strecke dürfe aber nicht schneller gefahren werden.